黃仁勳：全球一半AI人才都是華人　美國晶片禁令阻擋不了

5月19日，英偉達首席執行官黃仁勳出席了台北國際電腦展（Computex 2025），並接受了美國知名科技分析師湯普森（Ben Thompson）的採訪。



黃仁勳受訪時大讚中國在AI領域做得「太棒了」，DeepSeek是一款非常棒的產品，全球有一半AI研究人員都是華人，美國是無法阻止中國推進AI發展的。

他形容美國政府對華晶片限制令「代價高昂」，已導致公司損失150億美元銷售額。他直言，通過限制人工智慧（AI）技術傳播來阻止其他國家獲得美國技術，這種想法從根本上就是錯誤的，倘若美國公司不在中國市場參與競爭，那麼中國技術將傳遍世界。

「中國做得太棒了，全球50%的AI研究人員是華人，你無法阻礙他們，無法阻止他們推進AI發展，」黃仁勳說，「面對現實吧，DeepSeek幹得非常出色。如果不承認他們做到這點，是一種極度缺乏自信的表現，甚至讓我無法忍受。」

DeepSeek的性能比肩ChatGPT，且其採用全新的訓練模式，將推理模型的成本壓縮到很低，還大膽地採用開源模式，令更多用戶能夠輕松嘗試和部署AI模型。（視覺中國）

談及美國政府的限制令所起到的作用，黃仁勳強調了競爭的重要性，他認為限制令從根本上就是個錯誤。

他說：「所有人都熱愛競爭。企業需要競爭來激勵自己，國家也需要競爭，毫無疑問，我們會激勵彼此。但我完全預料到中國會在每一步都與我們同在。」

「中國的研究人員和AI科學家都是世界級的。他們不僅僅是中國的AI研究人員，更是世界級的AI研究人員。」

「你去Anthropic、OpenAI或DeepMind的走廊裏轉一圈，會看到很多AI研究人員，他們都來自中國。這當然是合理的，他們非常出色，所以能做出卓越成果並不令我意外。」

黃仁勳補充道，認為通過限制 AI 技術傳播來阻止其他國家獲得美國技術，這種想法從根本上就是錯誤的。「正確的做法應該是在為時已晚之前，加速美國技術在全球的普及。如果目標是讓美國保持領先，那麼限制AI技術傳播恰恰適得其反。」

他解釋：「從計算基礎設施和計算架構的角度來看，中國佔據全球50%的開發者群體，若讓美國企業放棄這一市場，完全說不通。我們應該讓美國公司有機會在中國市場競爭，抵消貿易逆差，為美國人創造稅收，建立業務、雇傭員工、創造更多就業機會。」

黃仁勳擔心：「在這樣一個AI技術全球擴散的時代，如果我們不在中國競爭，放任中國構建起強大的技術生態，那麼新興平台將不再是美國的，中國的技術和領導力將擴散到全世界。」

此前，外媒披露，為應對美國政府日益收緊的出口管制以及中國本土晶片的競爭，英偉達計畫在下季度向中國市場推出基於Hopper架構的降級版H20人工智慧晶片，該晶片將移除高頻寬記憶體（HBM），轉而採用GDDR7記憶體以符合美國出口限制。

圖為路透社2023年3月6日發布的設計圖片，可見一部顯示美國晶片製造商英偉達（NVIDIA，又譯輝達）標誌的智能手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

同時，英偉達還在開發專為中國市場設計的Blackwell晶片，同樣使用GDDR7記憶體，預計今年晚些時候發佈。

黃仁勳表示，H20禁令迫使英偉達對晶片作出了極限調整，在削減性能方面幾乎沒有可操作空間了。

他抱怨美國政府的禁令「代價高昂」，讓英偉達「深感痛苦」。

「歷史上從未有哪家公司沖銷過如此大量的庫存，」他說，「對英偉達H20晶片的額外禁令讓人深感痛苦。代價高昂，我們不僅損失了55億美元——我們沖銷了55億美元，我們還放棄了150億美元的銷售額，以及可能的30億美元稅收。」

「中國市場每年規模約500億美元，不是5000萬美元，是500億美元啊。500億美元相當於波音公司的規模，這可不是單指某架飛機，而是整個公司。放棄這樣的市場，意味着放棄與之相關的利潤、規模以及生態系統建設。」

「任何想出這步棋，認為禁止H20晶片就能阻止中國發展AI的人，都是非常的無知。」黃仁勳說。

本文獲「觀察者網」授權轉載。

