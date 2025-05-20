良十四世低調健身擁極佳肌肉量　教練看電視才得知學員竟是新教宗

一位26歲的意大利健身私人教練馬塞拉（Valerio Masella）看電視時才得知，跟自己訓練2年多的學員竟是新當選教宗良十四世（Pope Leo XIV），讓他十分震驚。



意大利《信使報》（Il Messaggero）報道，當時還是紅衣主教的教宗良十四世，經常在梵蒂岡附近的健身房進行訓練，通常每週鍛煉數次。馬塞拉說：「當時健身房裏沒人知道羅伯特（教宗本名Robert Francis Prevost）的真實身份，至少作為他教練的我不知道。」

2025年5月12日，天主教教宗良十四世在梵蒂岡保祿六世大廳（Paul VI Hall）接見媒體代表並與其握手。（Reuters）

馬塞拉稱是在看電視時認出新教宗竟是自己的學員，「我一眼就在電視上認出了他，我簡直不敢相信。我訓練過這位未來的教宗，這很不可思議。但他的行為與其他客戶並無什麼分別。」馬塞洛說教宗良十四世一般身着便裝前來鍛煉，其為人也很友善平和。

馬塞拉還告訴《信使報》說，新教宗是一個典型經常鍛煉的人。「（他）擁有極佳的肌肉量、骨質和脂肪量比例。對於他這個年紀的人來說很出色。」