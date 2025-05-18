良十四世正式就任教宗呼籲團結　多國政要出席

新教宗良十四世（Pope Leo XIV）5月18日在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）主持就職彌撒，正式成為第267任教宗。在多國政要見證下，良十四世呼籲團結，承諾繼承已故教宗方濟各（Pope Francis）遺產並維護天主教會傳統。



良十四世首次乘坐「教宗座駕」在聖伯多祿廣場及周邊遊行、向信眾揮手問候致意，據估計有20萬人到場。

接受羊毛披肩和漁人權戒後，良十四世用意大利語主持彌撒，期間提及「團結」7次、提及「和諧」4次。他表示，作為全球14億天主教徒的領導者，他將繼續已故教宗方濟各在打擊貧困、保護環境等社會議題上的遺產，承諾「保護基督教信仰的豐富遺產」，稱自己不會做「獨裁者」。

他呼籲在烏克蘭實現「公正和持久的和平」，又提及加沙地區巴勒斯坦人正「被餓死」。

美國副總統萬斯（JD Vance）、義大利、加拿大、澳洲、德國總理及歐盟委員會（European Commission）主席均到場，以色列、秘魯及尼日利亞總統亦現身就職彌撒。

早在當日黎明時分，現場已有身着熒光制服的民防人員引導朝聖者進入廣場分區，神父與宗主教們則疾步走入聖伯多祿大殿準備彌撒。到了清晨，數萬民眾湧入聖伯多祿廣場，共同見證良十四世就職彌撒。

良十四世在較早前的祈禱過後走向廣場，乘坐「教宗座駕」向在場觀眾揮手問候致意，現場觀眾也以歡呼聲向良十四世致意。他乘坐的敞篷車已成為教宗全球影響力的象徵，無論在本土還是海外，都承載着教宗親近信眾的使命。

新當選教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職彌撒2025年5月18日在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行。良十四世目前已抵達在現場。（Youtube@VaticanNewsEN）

新當選教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職彌撒2025年5月18日在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行。良十四世目前已抵達在現場。（Youtube@VaticanNewsEN）