關稅戰 | 中國輸美智能手機數量降至2011年來最低

中國向美國發運蘋果（Apple）公司的iPhone手機和其他流動裝置的數量，今年4月份下降至2011年以來的最低水平，這突顯出美國的關稅威脅對世界兩大經濟體之間大宗商品流通的扼殺效果。



彭博社引述周二（5月20日）的海關數據說，上個月智能手機對美出口下滑72%，至略低於7億美元，遠超中國對美國整體出口下滑21%的幅度。這突顯出特朗普政府的關稅行動——對中國商品一度徵收高達145%的關稅，正在擾亂科技供應鏈，並將電子產品的生產到其他地方。

2025年5月12日，瑞士日內瓦，圖為貝森特與格里爾在中美就關稅會談後在記者會上做簡報。（Reuters）

去年，美國從中國進口的三大產品是智能手機、筆記本電腦和鋰離子電池；而液化石油氣、石油、大豆、燃氣輪機和半導體製造設備是美國對中國最有價值的出口產品。

中國海關總署數據也顯示，過去一年，對印度的手機零部件出口額增長了約三倍。印度是中國以外最大的iPhone手機生產基地。

蘋果加快向印度轉移生產。特朗普最近批評了這種做法，並敦促蘋果將iPhone製造業務轉移至美國。這種設備從未在美國生產過，至少在短期內似乎還是不可行的。

本文獲《聯合早報》授權轉載

