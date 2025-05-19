貝森特警告談判欠「善意」國家　美方將恢復徵收「對等關稅」

美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，在與美國進行貿易談判時缺乏善意的國家，美方將會恢復徵收「對等關稅」。不過，他並未說明「善意」的定義。



貝森特在接受美國全國廣播公司（CNN）的電視訪問中表示，美國政府將焦點放在最重要的18個貿易伙伴，任何協議的達成時間，均取決於各國是否本着誠意談判，對於沒有誠意的國家，美國將發出寫上關稅稅率的信函，因此他希望各方能真誠談判。

對於早前有傳媒指，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）有意接受卡塔爾贈送的波音噴射機，貝森特比喻作法國於1886年向美國贈送自由神像，但不確定對方有否向美方提出要求。

2025年5月16日，阿聯酋阿布達比，美國總統特朗普（Donald Trump）在中東之行的最後一站參觀亞伯拉罕家族故居。（Reuters）

信貸評級機構穆迪最近將美國主權信貸評級由「Aaa」，下調至「Aa1」；展望由「負面」轉為「穩定」。貝森特形容，穆迪是「滯後指標」，對方調低美國主權信貸評級與特朗普重返白宮施政無關，而是跟前拜登政府過去四年支出有關。

▼中美代表團早前就關稅在瑞士舉行會談

至於美國最大零售商沃爾瑪以關稅導致成本上漲為理由，計劃調高商品價格，貝森特就稱跟沃爾瑪行政總裁討論此事，相信公司會承擔部分關稅成本部分可能轉嫁給消費者。