1天僅5物資貨車抵加沙　救援機構嘆遠遠不足　60%家庭無新鮮食物

以色列再度加大對加沙地帶的攻勢，加沙繼續面臨救援物資嚴重不足的問題，據救援機構指，前一天僅得5架運載物資的貨車抵達加沙，尚有數十架仍等候完成以色列安全檢查後獲准入境。當地評估近60%家庭沒有麵包或新鮮食物，逾60%家庭難以取得乾淨飲用水。



以巴局勢：2025年5月19日，有加沙南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）家庭在接到以軍疏散指令後被迫離開家園（Reuters）

英國廣播公司（BBC）報道，以色列一再主張封鎖加沙是為了向巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）施壓，但國際人道主義專家警告稱，加沙地區面臨爆發饑荒，日益高漲的抗議開始迫使以色列放鬆對援助的封鎖。

聯合國最新指，以色列將容許100架運載物資的貨車進入加沙。

以巴局勢：運載物資的貨車2025年5月20日在凱雷姆沙洛姆過境點以色列一側，準備前往加沙（COGAT/Handout via REUTERS）

報道指，在前一天，僅得5架運載物資的貨車抵達加沙，聯合國人道救援事務協調辦公室（OCHA）總監費查（Tom Fletcher）表示，迄今為止到達的物資與實際需求相比微不足道，他又指若果食物無法送達，未來48小時內會有1.4萬名嬰兒面對死亡風險。

人道組織國際救援委員會（International Rescue Committee）表示，加沙兒童的營養不良比率在1個月內上升1倍，最新評估發現近60%家庭無法獲得麵包或新鮮食物，逾60%家庭難以取得乾淨飲用水，罐頭食品也漸從貨架上消失。

22國外長發聯合聲明

法國、德國、西班牙、加拿大、澳洲等22國外長5月19日發布聯合聲明，要求以色列立即允許全面恢復對加沙地帶的援助，並且允許聯合國和人道主義組織獨立、公正地開展工作。