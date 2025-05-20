中國外交部：中美關稅戰說明　鬥爭才能贏得尊重

中國外交部周二（20日）表示，中國同美國的這一輪互動說明一個道理：只有鬥爭，才能贏得尊重。妥協、綏靖，只能讓對方為所欲為。中方的鬥爭除了維護自身利益，也是為了廣大發展中國家的利益。



中國外交部亞洲司副司長梁建軍在中國公共外交協會5月舉辦的「臨甲7號沙龍」專題吹風會上稱，中美關稅談判是當場中外記者最為關注的話題之一。

梁建軍說，面對美國濫施關稅，中方發揮了中流砥柱的作用，第一個站出來堅決反制，迫使美方不得不進行調整。近期中美經貿高層接觸取得了實質性的進展，雙方一致同意建立中美經貿磋商機制，所有的措施都是對等的。美方取消了對中國商品共計91%的加征關稅，中方也相應取消反制關稅；美方暫停實施24%的對等關稅，中方也相應暫停反制關稅。中美邁出了通過平等對話協商解決分歧的重要一步，符合兩國生產者和消費者的期待，也符合兩國利益和世界共同利益，國際社會、全球市場普遍對此表示歡迎，也讚賞中國不僅捍衛了自身權益，也為其他發展中國家爭取了平等話語權。

梁建軍說，中方對美方從來不抱幻想，也從不指望通過一次談判解決所有的問題。美國新政府反覆無常，變數很大，中方還會「聽其言，觀其行」，我們有足夠的耐心和定力，也有充分的資源和手段，不會在根本原則上動搖，也不會在核心利益上退讓。

他提到，美國的對外貿易額僅佔全球貿易額的13%，發動關稅戰等於把自己孤立於世界之外。沒有美國，地球照樣轉，太陽照樣從東方升起。中國具有社會主義市場經濟的體制優勢，超大規模市場需求優勢，全球最完備產業體系的供給優勢，我們有充分的底氣。當別人不給我們開門的時候，我們不僅能夠活下去，而且會活得更好。

對中美貿易關係的前景，梁建軍表示，雙方接下來還會溝通，但中方絕不接受任何訛詐，也不接受說一套做一套。對話必須在尊重、平等、互惠的基礎上進行。還是那句老話：打，奉陪到底；談，大門敞開。