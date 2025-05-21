聯合國：加沙2日內或有1.4萬名嬰兒餓死　歐盟：審視與以貿易協議

以色列5月20空襲加沙，增至80多名巴勒斯坦人死亡，此舉已令英國暫停與以色列的貿易談判。儘管以方近日批准向加沙地區運輸救援物資，惟聯合國20日表示他們仍未能在加沙發放這些物資。聯合國官員同日警告，若48小時內無法發放物資，將有1.4萬名加沙嬰兒可能會餓死。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，鑑於現時的局勢，將重新審視與以色列的貿易協議。



據路透社報道，以色列對加沙實施11星期的封鎖後，允許恢復有限的人道主義救援。聯合國發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）表示，周日起數十輛貨車載有食品、藥品和營養品前往加沙：「不幸的是，他們未能將這些物資運到我們在加沙的倉庫。」

路透社2025年5月20日獲得的這張照片顯示，一輛滿載援助物資的貨車停在以色列和加沙之間的 Kerem Shalom過境點，位於以色列一側。（Reuters）

聯合國人道事務主管費查（Tom Fletcher）周一早上告訴英國廣播公司（BBC），昨天只有5輛貨車進入災區。他警告若救援物資無法抵達加沙，未來48小時內可能會有1.4萬名嬰兒餓死。

2025年5月14日，在飛往阿聯酋阿布扎比的阿提哈德（Etihad Airways）航空飛機上，營養不良的12歲巴勒斯坦加沙女童Rahaf Ayyad在她父親Rani Ayyad的安撫下哭泣。（Reuters）

據報，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，加沙有200萬人正在挨餓，而以色列「在邊境封鎖了數噸食物」。

儘管以色列指控哈馬斯濫用和竊取救援物資，費查反駁「這不是哈馬斯要偷的食物」。

在英國宣布暫停與以色列的貿易談判後，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）同日表示：「加沙的局勢堪稱災難。我對以色列允許救援物資進入表示歡迎，但現時的規模只是杯水車薪。歐洲提供的人道援助必須立即、暢通無阻和大規模地進入加沙，因為這是當地現時需要。」

歐盟就向加沙提供人道援助發表的聲明：

卡拉斯又指，鑑於加沙目前的情況，法國、西班牙和瑞典等多達17個歐盟國家已表示支持重新審視歐盟與以色列的貿易協議。

荷蘭外交部長提議，指以色列對加沙的軍事行動違反了其在國際人道法下的義務，因此也違反了歐盟與以色列貿易協議中有關尊重人權的規定。歐盟將討論該議案，若獲通過，代表雙方的貿易協議將有變動。

2025年5月8日，波蘭華沙，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在歐盟外交部長非正式會議上，與波蘭外交部長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski，不在圖中）出席聯合新聞發布會。（Reuters）

卡拉斯表示，歐盟已準備好對來自以色列動用武力的定居者實施制裁，惟迄今為止遭到一個成員國的阻撓，卡拉斯並沒有透露這個國家的名字。