以色列襲加沙再致50死　英國暫停貿易談判　歐盟擬重新評估關係

以色列5月20日再次發動對加沙空襲，造成至少50名巴勒斯坦人死亡。據加沙醫務人員稱，襲擊針對的是兩處民宅，以及一所收容流離失所家庭的學校。多國批評以色列的行為，英國宣布制裁數名在西岸、涉嫌襲擊巴勒斯坦人的以色列定居者，又宣告暫停與以色列的貿易談判。歐盟則表示擬討論「重新評估」與以色列關係的提議。



加拿大廣播公司（CBC）報道，持續的戰爭導致以色列與國際大部分國家的關係開始緊張。英法加三國、歐盟以及其他20個國家共同發表聲明，警告加沙人民正面臨飢餓，必須允許聯合國和援助組織獨立開展工作。

英國、法國和加拿大領導人5月19日警告說，若果以色列不停止在加沙的軍事行動，並解除對援助的限制，他們可能會對以色列採取「具體行動」。

以巴局勢：2025年5月19日，有加沙南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）家庭在接到以軍疏散指令後被迫離開家園（Reuters）

法國外長巴羅（Jean-Noël Barrot）5月20日在接受採訪時，批評稱以色列放寬對加沙的人道援助仍然不夠。他說：「以色列政府的盲目暴力和對人道主義援助的阻撓，已將加沙變成一死亡之地。」

在遭到廣泛譴責後，以色列表示將於5月20日允許約100輛載有物資的貨車進入加沙，但歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示這仍是杯水車薪。

卡拉斯接受記者採訪時表示：「我們對此表示歡迎，但這還不夠。邊境後方有數千輛卡車在等待。這些援助必須送達人民手中，因為情況極為嚴峻」。

她又表示，歐盟將討論由荷蘭外相提出的、「重新評估」歐盟與以色列關係的提議。