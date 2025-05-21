意大利總理梅洛尼：教宗良十四世確認梵蒂岡願舉辦俄烏談判

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）周二（5月20日）發布聲明，表示自己與天主教教宗良十四（Pope Leo XIV）通電話時，確認了教宗願意在梵蒂岡主持雙邊談判，旨在結束俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通電話，促進俄烏為停火進行談判。他還表示梵蒂岡稱「非常樂意主持談判」。

2025年5月13日，圖為烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭，右）。（Reuters）

梅洛尼周二證實，教宗本人願意主持這場談判。她在社交平台X（舊稱Twitter）上寫道：「我對他的開放態度及其對和平的不懈承諾深表感謝。」

2025年5月12日，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis，不在圖中）共同出席記者會。（Reuters）

當天，她還與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）、英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）德國總理默茨（Friedrich Merz）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）進行了電話交談。他們同意保持合作夥伴之間的密切協調，以期啟動新一輪旨在達成烏克蘭停火與和平協議的談判。