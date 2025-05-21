微軟裁員｜25年員工被演算法揀中last day是生日　AI總監也被炒

微軟公司（Microsoft）5月14日宣布，將裁減全球3%的僱員，相當於約6000人。美國網上近日有自稱微軟軟件工程師的太太撰文，指丈夫為微軟效力25年，一直盡心盡力工作，更曾因解決重大問題獲得大獎，卻在這次「裁員潮」中被演算法不幸選中，收「大信封」當日還是他48歲生日。與此同時，亦有資深工程師指在完成開發軟件後不久就「被炒」，就連負責拓展AI業務的高層也不能倖免，令人不勝唏噓。



一名自稱微軟軟件工程師太太撰文分享丈夫被裁的經歷：

這位女士在美國著名的網上論壇Reddit撰文，題為「我的丈夫在微軟工作25年後，被演算法解僱，而最後一個工作日是他的生日」。

他剛剛被解僱了，這是由電腦演算法隨機選擇的。他的最後一天是本週五（5月16日），他的48 歲生日。

他患有自閉症和多發性硬化症。他是我見過的最沉默忠誠、最聰明的人。從未缺席過一天工作。他極少請病假，身體不適的時候會選擇在家工作。每週工作60多小時。在聖誕節和感恩節期間輪班待命，讓有子女的同事可以放假。他從不主動要求加薪或晉升，他努力不懈地工作並致力解決不可能的問題。

2025年5月20日，美國網上近日有自稱微軟軟件工程師太太撰文，指丈夫為微軟效力25年，一直盡心盡力工作，更曾因解決重大問題獲得大獎，卻在這次「裁員潮」中被演算法不幸選中，收「大信封」當日還是他48歲生日。圖為軟件工程師太太在網上論壇撰文，為被解僱的丈夫抱不平。（Reddit@r/TrueOffMyChest）

他曾因修復價值數百萬美元的安全漏洞而獲得公司內頒發的獎項。他指導過數百名同事，其中一些後來還擔任團隊和部門的領導。甚至連行政總裁都記得他的名字。然而他卻被一張excel表格解僱了。

幾個月前，他還從公司獲得服務25年的水晶紀念品，現在卻被掃地出門。

如果他得悉我寫了這段話，他會感到非常尷尬。他為自己能時刻保持鎮定和處變不驚而感到自豪。我不能讓他就這樣離開，我必須讓大家得知他的故事。

我不需要憐憫。我只是需要有人知道這個世界如何對待那些默默地、一直堅持付出一切、從不要求更多的的人。

Ron Buckton分享被微軟解僱的經歷：

除了資深員工被解僱，核心技術人員也劫數難逃。Ron Buckton在微軟工作18年，其中10年致力開發TypeScript，是項目的核心成員之一，兩個月前微軟才剛推出TypeScript Compiler , 更宣稱性能提升10倍，惟轉眼間Ron Buckton就要「硬食」微軟的「大信封」。

微軟負責協助初創企業使用AI軟件的總監Gabriela de Queiroz對被炒表示無奈：

在AI發展一日千里的同時，連AI總監也被裁員。微軟初創項目總監Gabriela De Queiroz ，曾帶領微軟協助初創公司利用Azure AI和OpenAI服務成長的高層，是微軟推動AI業務中的核心人物之一，也無法躲過這次裁員。

2025年5月20日，美國網上近日有自稱微軟軟件工程師太太撰文，指丈夫為微軟效力25年，一直盡心盡力工作，更曾因解決重大問題獲得大獎，卻在這次「裁員潮」中被演算法不幸選中，收「大信封」當日還是他48歲生日。此外，亦有資深工程師指在完成開發軟件後不久就「被炒」，就連負責拓展AI業務的高層也不能倖免。（網絡圖片）

Gabriela De Queiroz 嘗試保持正面，她在社交平台表示：「下一步是什麼？我還不知道。現在言之尚早。但我相信這一切會帶來一些好的結果。」