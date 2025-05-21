世衛大會通過《大流行協定》　中國將向世衛撥款5億美元

世界衛生組織（WHO）第78屆大會日前在瑞士日內瓦開幕，大會在5月20日通過旨在促進共享病毒樣本的國家能更易獲得防控流行病物資的《大流行協定》。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指成果重大，將確保能夠共同保護世界免受未來流行病威脅。中國國務院副總理劉國中對此表示祝賀，稱中方願在未來五年中對世衛組織增加逾5億美元（約39億港元）的援助資金。



世衛成員在新型冠狀病毒疫情後着手建立應對機制，《大流行協定》早在3年前就開始進行磋商。協議草案經多輪談判，在上個月正式擬定，今次則以無人反對下獲得通過。譚德塞表示：「感謝你們向我們展示在這困難的世界中，各國仍可找到共同努力的方式。感謝你們今天送給世界的禮物。」

2025年5月20日，瑞士日內瓦，圖為劉國中在世衛大會中會面譚德塞。（新華社）

根據協定，共享病毒樣本的國家能夠獲得針對該病毒的檢測包、藥物和疫苗；要求參與的製造商將高達兩成的檢測包、藥物和疫苗捐贈予世衛以確保貧窮國家在大流行時能夠獲得此類產品。外界有反對聲音指，協議有可能侵犯國家主權。