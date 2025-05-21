新冠｜中方斥美在世衛大會發不實言論　促停藉病毒溯源搞政治操弄

第78屆世界衛生大會（WHA）5月19日在瑞士日內瓦開幕， 中國常駐日內瓦代表團發言人於20日批評，美國就新冠病毒溯源等問題發表不實言論，指責美國這樣一個宣布退出世衛（WHO）的國家，對增加向世衛投入的國家作出無端攻擊，讓人大跌眼鏡，美方喪失了基本是非觀，中國對世衛組織只有無私支持，沒有所謂不當影響。



圖為2024年5月29日在瑞士日內瓦舉行的聯合國世界衛生大會會議。（REUTERS/Denis Balibouse）

「武漢實驗室泄漏極不可能」為科學結論

中方發言人表示，新冠疫情爆發後，中方第一時間向國際社會分享疫情信息和病毒基本序列，向世衛以及包括美國在內的153個國家提供物資和資金支持，彰顯中國維護全人類共同利益和福祉的擔當。中方支持世衛科學溯源，多次邀請世衛專家組赴華開展溯源研究，並得出「武漢實驗室泄漏極不可能」的科學結論，體現了中方在溯源問題上公開、透明的態度。

新冠病毒追溯源：圖為2020年12月8日，鏡頭下的中國武漢華南海鮮市場。（Reuters）

個別國家自身抗疫不力卻對外栽贓

發言人指出，個別國家自身抗疫不力，卻對外栽贓抹黑，妄圖內病外治，這種將疫情問題政治化的圖謀是醜陋的，也是不可能得逞的。針對疫情期間各方對美國本土疫情存在的疑問，美國仍欠國際社會一個負責任的交代。美國應該主動同世衛分享早期病例數據，公開德特里克堡及在世界各地設立的生物實驗室情況。中方敦促美方停止在溯源等問題上搞政治操弄，停止對國際組織脅迫施壓。