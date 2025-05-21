只是提醒轉彎！HipHop女神竟遭美國Uber女司機「掏槍指頭」｜有片

美國佛州近期發生離譜事件，有名女子利用Uber平台叫車，沒想到後續與司機因行駛路線發生爭吵，後者竟直接掏槍出來、對準女子和其友人的頭部，嚇得2人趕緊下車。



目前警方已展開調查，這名司機也暫時被取消在Uber上的權限。

美國饒舌歌手Bomb Ass Krissy在IG上分享這驚嚇經歷。（IG@krissycelessss）

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《紐約郵報》報導，藝名為Bomb Ass Krissy的饒舌高手克里西（Krissy Celess）13日在個人Instagram講述這段恐怖經歷，當時她與友人搭上Uber平台叫的車，不過隨後與女司機因為行車路線而爆發爭執，沒想到女司機一氣之下直接掏出槍枝、威脅意味濃厚。

克里西拍下的畫面中，可以見到女司機用槍指著坐在後座的2人，一邊大喊：

現在就從我的車裏滾出去！你們不應該在車上了！下車！

事後克里西表示「我從來沒想到會發生這樣的事情，事態升級得太快了，而我的注意力全被那把槍吸走」。

至於為何會發生爭執，克里西表示爆發點是她叫女司機轉彎，並稱：

我說：「嘿，就在這裡轉彎，你要左轉。」當時她正行駛在中間車道上，她回答：「哦，你不用告訴我怎麼開，不然我裝GPS是為了什麼？」

隨後便掏槍威脅。

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克里西在Instagram上還特別標記Uber，稱：

Uber司機剛剛掏槍對準我們，請幫助我們讓她不能再上路，以免有下個受害者。

影片中還拍下車牌號碼，畫面在社群網路曝光後引起熱議。

據悉，目前Uber已暫停這名女駕駛在平台上的權限，內部調查也已經展開，不過克里西和友人仍打算將她和Uber公司告上法院，他們聘請的律師痛批：

情緒有時會因為簡單的分歧而失控，但這些分歧並不需要用槍指着別人，使用致命武器實施惡性襲擊令人震驚，我的意思是：你會以第一人稱視角感受到被槍指着的感覺。

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