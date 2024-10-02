29歲辣模網紅「Call Uber去女兒生日派對」　竟遭近距離爆頭射殺

哥斯達黎加29歲辣模桑切斯（Yuliana Castillo Sánchez）近來預計前往女兒生日，在路邊等待所叫的Uber時，突然遭2名靠近她的機車騎士朝頭部開槍，被宣布當場身亡，遭射殺原因警方正在調查中。



在Instagram上擁有超過13,000名粉絲的桑切斯，同時也是一名8歲女童和4歲男童的母親。

身為2孩之母的哥斯達黎加29歲模特兒桑切斯在街頭遭射殺，引起關注。（IG@Yuliana Castillo Sánchez）

身為2孩之母的哥斯達黎加29歲模特兒桑切斯在街頭遭射殺，引起關注。（IG@Yuliana Castillo Sánchez）

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9月28日上午11時左右她在庫里達巴特市（Curridabat）街頭等待叫車時，突然遭人射殺。

司法調查部門表示，桑切斯當時站在路上正在等車，2名男子騎著電單車靠近後，3人發生了爭執，後來其中1男朝桑切斯頭部連開多槍，並逃離現場。

家人懷疑，桑切斯有可能是遭到2男搶劫。

家人表示，當天一家人為桑切斯的女兒舉辦了一個溫馨派對，桑切斯正準備搭車前來這裡，有特別打扮的她，身上原本戴著金項鍊和珠寶，然而他們發現這些物品疑似遭人搶走，其中包含桑切斯的手機。

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