日本廣島縣福山市女高中生涉持刀傷人被捕　至少3名學生受傷送院

日本廣島縣福山市一所高中的一名17歲女學生，5月21日上午在校內持刀刺傷另外3名學生。據當地警方稱，所有傷者均已送醫，並無生命危險；警方已因涉嫌謀殺未遂當場拘捕了該名女學生。據縣警方稱，該女學生已經承認指控，並表示「我刺傷受害者，意圖殺死他們」。



日本放送協會（NHK）報道，消防局在當地時間21日上午10時15分左右，接獲福山市三之丸町的函授高中「大空高中」報告，有女學生持刀傷害其他3名學生。大空高中位於距離 JR 福山站南口步行約5分鐘。

大空高中位於距離 JR 福山站南口步行約5分鐘。(Google Map)

據校方的消息指，事發在福山校區二樓的一年級教室。除被送往醫院的3名女學生外，還有1名女學生被割傷；被捕的女學生和四名受傷者均為一年級學生。學校職員聽到騷動後趕到課室，發現1名女學生手持刀具站着，工作人員於是當場將她制服。

警方及後緊急趕往現場，現時正在調查當時事發的詳細經過。