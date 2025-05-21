中國東盟完成自貿區3.0版談判擬增9章節　朝簽議定書邁出關鍵一步

中國—東盟經貿部長特別會議周二（20日）以網上方式舉行，雙方經貿部長共同宣布全面完成中國—東盟自貿區3.0版談判。據中方指，兩方向簽署升級議定書的目標又邁出關鍵一步，3.0版包含綠色經濟、供應鏈互聯互通、經濟技術合作等9個新增章節。



根據中國商務部，3.0版談判於2022年11月啟動，歷經近兩年時間、9輪正式談判，於2024年10月實質性結束，在各國經貿部長全力協調和共同推動下，雙方全面完成談判，向簽署升級議定書的目標又邁出關鍵一步。

3.0版將發出維護自由貿易與開放合作的強音。中國與東盟互為最大貿易夥伴和重要投資夥伴，均是經濟全球化和多邊主義的堅定支持者。3.0版建設作為雙方經貿合作的優先事項，是雙方共同維護和深化自由貿易的標誌性成果。在全球經貿面臨重大挑戰的形勢下，雙方全面完成談判，順應了世界發展大勢，彰顯了自由貿易與開放合作的強大生命力，將為區域和全球貿易注入更大確定性，為各國堅持開放包容、合作共贏發揮引領示範作用。

2024年10月01日，中國國務院總理李強參加第27屆中國-東盟峰會。（Reuters）

3.0版將打造包容、現代、全面、互利的自貿協定。3.0版包含數字經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通、標準技術法規與合格評定程序、海關程序與貿易便利化、衛生與植物衛生措施、競爭和消費者保護、中小微企業、經濟技術合作等9個新增章節，有利於雙方在新形勢下推進更寬領域、更深層次的區域經濟一體化，將有力促進雙方產供鏈深度融合，具有重要開創性意義。

3.0版將有力促進中國—東盟命運共同體建設。中國與東盟作為兩大發展中經濟體，通過自貿區3.0版建設共同擴大相互開放，全面擴展新興領域和新質生產力合作，將為推動構建中國—東盟超大市場提供重要制度性保障，為推動中國—東盟命運共同體建設，促進雙方共同繁榮與發展提供持久動力。

下一步，雙方將積極推進各自國內簽署批准程序，推動年底前正式簽署中國—東盟自貿區3.0版升級議定書。