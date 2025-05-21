特朗普不滿黨友推動削醫療補助 爆粗怒罵：別他X動它
撰文：官祿倡
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近期推動的減稅法案將在本週面臨眾議院考驗，這個因共和黨內鬥遭擱置的法案在周二（5月20日）舉行的黨內會議上再度受阻，部份黨內成員就提議通過進一步削減醫療補助，以彌補推行減稅法案中的成本。特朗普對此強烈不滿，還在會議上爆粗怒罵「別他X動醫療補助」（Don’t f**k around with Medicaid）。
綜合外媒報道， 特朗普當日在國會山召集共和黨成員展開閉門會議，旨在推動黨內成員在減稅法案呈報眾議院表決時投贊成票，主張一旦實施，將大規模減稅與緩解國防開支、邊境安全等問題。
眾議院「自由黨團」（Freedom Caucus）主席Andy Harris為首的部份黨友就反對，主張應削減聯邦與州共同出資的醫療補助計劃，並要求對補助資格加上工作條件，而各州份用這些「節省下來」的資金平攤推動法案時付出的成本。
美媒Axios引述白宮副發言人德賽（Kush Desai）形容醫療補助計劃重要，關乎孕婦、兒童、殘疾人與老年人的生命，而特朗普及其黨友正保護醫保計劃。
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