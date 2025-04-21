東京迪士尼推「西客行為」方針　這8件事要小心　嚴重將禁止入園

東京迪士尼度假區（TDR）的運營公司日本東方樂園（Oriental Land，OLC），18日公布針對「西客」的基本方針。



若判斷遊客對店員進行「西客行為」，將拒絕提供服務或設施使用，等於會被「禁止入園」。

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綜合《朝日新聞》等日媒報道，方針中「西客行為」（カスハラ，又稱顧客騷擾）的定義，參考日本厚生勞動省制定的手冊，包括不合理的要求或達成要求的手段等「不符社會通念」的行為。

具體包括長時間逗留、偷拍或跟蹤員工、在社群媒體對迪士尼或員工造謠中傷、要求員工下跪、要求交換商品或金錢補償（免費、退款、折扣）等。

東方樂園表示，對於顧客的意見和要求會通過理性的對話，尋求合理的解決方案。若判斷顧客的要求或言行構成「西客行為」，原則上將拒絕該顧客使用集團提供的各種服務或設施，並在必要時報警或採取法律措施。

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集團公關負責人透露，過去也發生過讓員工不知該如何應對的事件。為了確保員工與顧客的安全與安心，以及提升體驗價值，才會制定這項方針。

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