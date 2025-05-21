特朗普擬打造的「金穹」是什麼？斥資1.3萬億　SpaceX欲搶下訂單

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月20日表示，他已經選定將耗資1750億美元（約1.37萬億港元）的「金穹」導彈防禦系統的設計方案，以應對來自中國和俄羅斯的威脅。特朗普在白宮記者會上表示，金穹導彈防禦系統將保衛美國家園，預料可在2029年總統任期結束前全面投入使用。



「金穹」是什麼？

「金穹」系統於今年1月由特朗普首次下令打造，旨在建立一個衛星網絡，用於探測、追蹤並攔截來襲的導彈。該防禦系統可以部署數百顆衛星用於導彈探測和追蹤。該計劃將建造和發射400至1,000多顆衛星，以追蹤全球導彈的運動。

據報金穹的構思受到以色列「鐵穹」防禦系統的啟發，預計具備陸基及空基能力，能夠在潛在攻擊的四個階段，包括導彈發射前、導彈飛行初期、導彈飛行途中，以及墜落擊中目標前，展開追蹤及攔截。

中國明言反對

中國明言反對美國「金穹」項目，外交部發言人毛寧5月21日表示，「金穹」具有濃厚進攻色彩，違反《外空條約》倡導的和平利用原則，敦促美方盡早放棄發展和部署全球反導系統，以實際行動增進大國戰略互信，維護全球戰略穩定。

2025年5月20日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普（Donald Trump，左）與赫格塞思（Peter Hegseth，右）共同宣布有關金穹導彈防禦系統（Golden Dome）的消息。（Reuters）

誰來建造它？

在項目的招標中，據路透社引述消息人士稱，由富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX與另一候選機構在角逐戰中領先。

SpaceX據報正與軟件製造商Palantir和國防技術公司Anduril聯手競標，這3家公司都已與特朗普政府和五角大廈的高級官員會面，推銷他們的方案。一位美國官員告訴路透社，五角大廈已收到180多家公司表達對幫助建立該計劃的興趣。

要花多少錢？

特朗普此前宣布「金穹」計劃將耗資1750億美元（約1.37萬億港元）。美國會預算辦公室本月估計，要完成「金穹」，在未來20年內可能需要耗資高達8,310億美元（約6.5萬億港元）。