特朗普選定「金穹」系統設計方案　中國促放棄：具濃厚進攻色彩

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月20日宣布已經選定耗資1750億美元（約1.37萬億港元）的「金穹」導彈防禦系統的設計方案，稱以應對來自中國和俄羅斯的威脅。中國外交部21日回應指，敦促美方盡早放棄發展和部署全球反導系統。



中國外交部發言人毛寧表示，「金穹」具有濃厚進攻色彩，違反《外空條約》倡導的和平利用原則，敦促美方盡早放棄發展和部署全球反導系統，以實際行動增進大國戰略互信，維護全球戰略穩定。

毛寧指，「金穹」導彈防禦系統是全球性、多層次、多領域導彈防禦系統，公然提出大幅增加外空作戰手段，包括研發部署、軌道攔截系統，將加劇外空戰場化和軍備競賽風險，動搖國際安全與軍控體系。

毛寧強調，美國奉行本國優先，執迷於謀求自身絕對安全，違反各國安全不受減損的原則，損害全球的戰略平衡與穩定。中方對此嚴重關切。