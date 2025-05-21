黃仁勳：假如美國不解除禁令　中國企業將會買更多的華為AI晶片

NVIDIA創辦人黃仁勳5月21日表示，英偉達在中國市場的份額從美國前總統拜登（Joe Biden）執政時期的95%下降到目前的50%。美國對華AI晶片出口管制是失敗的。他說：「假如美國不解除禁令，中國企業將會買更多的華為AI晶片。」



黃仁勳日前估算，美國政府最新限制晶片銷往中國的措施，對英偉達的營收衝擊達到150億美元（約1,174億港元），也可能讓美國政府損失大約30億美元（約235億港元）的稅收。

美國政府在上月緊縮晶片出口許可規定，實際上是禁止英偉達「降規版」AI晶片H20銷往中國大陸。當時，英偉達預告第1季認列55億美元費用，是與新限制措施衍生出的庫存和採購承諾費用有關。

圖為路透社2023年3月6日發布的設計圖片，可見一部顯示美國晶片製造商英偉達（NVIDIA，又譯輝達）標誌的智能手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

有意見批評把英偉達的AI晶片提供給中國，就算是提供落後一到兩代的AI晶片，也還能夠幫助陸企在AI技術方面追上美國。但黃仁勳不認同這種看法，認為這些限制措施是短視的，從長遠來看反而還幫助中國，因為會帶動中國市場對本土華為公司AI晶片的需求，若更多企業採用華為的晶片，而且華為能夠改善其軟體，那麼英偉達目前在CUDA軟體上的優勢就會受損。