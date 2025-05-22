全球暖化｜去年失670萬公頃熱帶原始森林　等同每分鐘18個足球場

高温引發的大規模林火，導致全球在2024年流失670萬公頃的熱帶原始森林，創歷史紀錄，相當於每分鐘失去約18個足球場大的原始森林。



美國非營利組織世界資源研究所（World Resources Institute，簡稱WRI）旗下的全球森林觀察（Global Forest Watch）根據美國馬里蘭大學的數據得出以上評估。

2024年流失的熱帶森林面積遠比2023年的370萬公頃大，相當於半個馬來西亞半島。失去的熱帶森林超過一半是在被林火肆虐的巴西和玻利維亞。

活動位於又吉咖啡園，參加者可以了解到有關亞熱帶森林和咖啡園的知識。

全球森林觀察聯合主任戈德曼（Elizabeth Goldman）在一份聲明中說：「這是全球的紅色警報，森林損失程度在過去20多年中從未見過。」

熱帶原始森林被定義為那些幾乎沒有受人類干擾的森林，儲存着數十億噸的碳。它們還幫助調節天氣、循環水分，併為數百萬種植物和動物提供棲息地。在2021年聯合國氣候大會COP26上，超過140個國家承諾在2020年代結束之前停止各種類型的森林損失。

然而，WRI最新數據顯示，許多簽署防止森林砍伐承諾的國家在履行承諾方面遠遠不夠。20個擁有最大篇原始森林，並在2021年簽署森林承諾的國家當中，有15個現在損失樹木的速度比當時更快。

2018年12月29日，世界多個熱帶國家，近年都廣泛種植棕櫚樹，部份種植場砍伐原始森林，危害自然生態。（路透社）

全球暖化是罪魁禍首，去年是有記錄以來最熱的一年，全年温度首次超過工業化前水平1.5攝氏度。全球去年的火災共排放41億公噸温室氣體，進一步加劇地球變暖。

在熱帶地區之外，加拿大和俄羅斯的火災也導致去年失去的樹冠（tree cover）相當於意大利的面積。樹冠指的是樹木頂部的枝葉。

本年度COP30氣候峰會的主辦國巴西，佔去年所有熱帶原始森林損失的42%，比任何其他國家都多。世界資源研究所指出，歷來最嚴重的乾旱，以及大豆和牛肉養殖的工業化，是巴西森林破壞的主要原因。

圖為2024年11月17日，美國總統拜登（Joe Biden）抵達巴西的馬瑙斯（Manaus）後，改乘直升機「Marine One」參觀亞馬遜。（Reuters）

COP30的首要任務之一是減少森林砍伐和籌集資金，會議將於今年11月在亞馬遜城市貝倫（Belem）舉行。巴西的目標是在峰會上啟動一個1250億美元（約9788.8億港元）的基金，為各國提供資金保護森林。

根據WRI數據，玻利維亞、哥倫比亞、剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果）和剛果共和國是其他森林損失嚴重的國家。相比之下，印度尼西亞和馬來西亞通過土地恢復計劃和防火措施減緩森林的損失。

在全球，近一半的森林損失是因為林火，已超越農業發展，成為最主要肇因，而在前幾年，林火平均導致約20%的森林損失。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

