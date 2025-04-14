特朗普擬減美國家海洋及大氣管理局預算　削氣候變化部門

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向來批評氣候變化（Climate Change）理論，美媒4月11日報道指，特朗普政府官員建議削減美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）的預算撥款，還打算廢除該機構的海洋與大氣研辦公室（OAR）。



《紐約時報》根據取得的內部文件和多位知情人士透露，特朗普政府打算對NOAA動刀，該部門的OAR辦公室是世界首屈一指的地球科學研究中心之一。

圖為2025年3月，示威者在美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）大樓外抗議特朗普的裁員政策。（Rueters）

預算撥款也從2024年的4.85億美元下降到約1.7億美元，這將阻礙各種科學研究，包括自然災害預警系統、從幼兒園到高中學生的科學教育以及北極研究。過去四十年來，北極的氣溫上升速度幾乎是地球其他地區的四倍。

報道指出，保留資金的項目，包括龍捲風警報和海洋酸化研究，將轉移到美國國家氣象局（NWS）和同屬NOAA下轄的國家海洋局辦公室（NOSO）。

圖為2025年3月，示威者在美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）大樓外抗議特朗普的裁員政策。（Getty）

眾議院科學委員會資深民主黨眾議員 Zoe Lofgren 在電郵中表示：「本屆政府對研究的敵意和對氣候科學的拒絕將導致該計劃聲稱要保留的天氣預報能力被削弱。」