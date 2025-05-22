烏克蘭前總統顧問西班牙被槍殺　背部及頭部至少中3彈

西班牙內政部5月21日證實，前烏克蘭親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）的高級顧問、51歲的波特諾夫（Andriy Portnov）同日在馬德里被槍殺死亡。



圖為2025年5月21日，前烏克蘭親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）的高級顧問、51歲的波特諾夫（Andriy Portnov）在馬德里被槍殺身亡。（Reuters）

馬德里美國學校外遇害 槍手多於一人

路透社引述警方消息，當日上午9點15分接獲報案，稱馬德里美國學校（American School of Madrid）外的街道上有一名男子受槍傷。消息人士稱，死者遭數人向背部和頭部開槍，槍手然後逃往森林地區。

當局表示，緊急人員趕到現場時發現，波特諾夫已經死亡，身上至少有3處槍傷。路透社報道，馬德里美國學校向家長們發信稱，相信死者是該校學生的父親，但仍待警方正式確認身份。

圖為2025年5月21日，前烏克蘭親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）的高級顧問、51歲的波特諾夫（Andriy Portnov）在馬德里被槍殺身亡。（Reuters）

涉叛國及貪污罪在烏克蘭受查 2014年前往俄羅斯

波特諾夫因涉及叛國罪和貪污罪在烏克蘭受查，2014年前往俄羅斯。他曾是歐盟制裁的對象，但制裁和指控後來都被撤銷。美國財政部於2021年將他列入制裁名單，稱他在烏克蘭司法和執法機構進行賄賂。

自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，西班牙發生多宗與俄羅斯和烏克蘭有關的案件，包括烏克蘭和美國大使館接獲炸彈郵包；以及一名叛逃到烏克蘭的俄羅斯飛行員，去年在西班牙東部被槍殺。