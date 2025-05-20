特朗普接連與多方通話斡旋俄烏和平　十大細節不尋常

5月19日，世界最重大的國際新聞，毫無疑問，就是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的電話粥了。



他打電話給俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭），打電話給烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy），還給法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理默茨（Friedrich Merz）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）等打了集體電話。

我看了一下，這些領導人，在電話後都紛紛表態發言，特朗普和澤連斯基還發了長長的推文。

很顯然，特朗普最興奮。算起來，這也是他上台後，對俄烏衝突最投入的一天。

魔鬼就藏在細節裏。10個不尋常的細節吧。

2018年7月16日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在芬蘭首都赫爾辛基會晤時握手。（Reuters）

細節一，特朗普跟普京的電話，一打就是兩個多小時，比俄烏土耳其談判時間都要長。

氣氛很不錯。

普京祝賀特朗普，唐納德，你現在可以抱第11個孫子了；特朗普告訴普京，他視俄羅斯為美國「最重要的合作夥伴之一」。

對於西方記者的疑慮，特朗普鄭重宣布，他確信普京希望和平。

細節二，特朗普宣布最重大成果，「俄羅斯和烏克蘭將立即啟動停火談判，更重要的是，結束戰爭。」

他並且說，俄烏將就停火進行雙邊談判，因為很多事情只有他們自己知道，暗示美國不會插手。

烏克蘭和歐洲大舒一口氣。

因為之前他們最擔心的，特朗普和普京敲定好條件，逼迫烏克蘭接受，歐洲也自然上不了餐桌。

細節三，特朗普更不忘老本行，做生意，他要和俄烏做生意。

特朗普說，俄羅斯擁有巨大的機會來創造大量的就業機會和財富，其潛力是無限的。

什麼意思？

美俄要做大生意。

當然，特朗普也說，烏克蘭在國家重建過程中也可以從貿易中受益匪淺。

相對俄羅斯，特朗普對烏克蘭就興味索然了不少，當然，資源能拿走的肯定美國也不會客氣。

細節四，梵蒂岡也加入，新教宗要親自推動俄烏和談。

上一次俄烏談判，在土耳其伊斯坦布爾進行，雙方談了不到兩個鐘頭，最終不歡而散。

下一次俄烏談判，特朗普暗示，就在梵蒂岡，因為「新教宗非常有興趣主辦這次談判」，而且，梵蒂岡能化解「巨大憤怒」。

梵蒂岡就在羅馬，梅洛尼也表態：願儘自己的努力促進和平。

細節五，特朗普和普京通話前，先給澤連斯基打了個電話。

也就是說，5月19日，特朗普兩次和澤連斯基通話。

但顯然，跟澤連斯基聊，更多是禮節性的，第一次通話只有幾分鐘。

澤連斯基則懇求特朗普，在隨後與普京通話時，千萬不要在烏克蘭不同意的情況下，就烏克蘭問題作出決定。

特朗普多少聽進去了一些。

細節六，和普京通完話後，特朗普給歐洲領導人打了個集體電話。

這邊是特朗普，那邊是澤連斯基、馬克龍、英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）、梅洛尼、默茨、馮德萊恩等人。

特朗普通報了和普京的電話情況，總共聊了一個小時，中間有不少交鋒。算起來，不到和普京電話的一半時間。

真是話不投機半句多。

細節七，反觀特朗普和普京，聊完兩個多鐘頭，用俄羅斯媒體的話說，兩個人誰都不想先掛電話。

特朗普最後告訴普京：「弗拉基米爾，你隨時可以打電話……我很樂意和你聊聊。」

哦，兩人都是用的親密稱呼，特朗普叫普京弗拉基米爾，普京叫特朗普唐納德。

細節八，特朗普很投入很興奮，但也很明顯，他對搞不定有點沮喪。

他在電話後宣稱，這不是「我的戰爭」。他還威脅：如果和談沒有取得突破，如果跨越了紅線，他將轉身離開。

什麼24小時結束衝突？

他再不說了。

他似乎也對搞不定澤連斯基很沮喪。他難得地誇獎，澤連斯基很強硬，是一個最不容易打交道的人。

嗯，最不容易打交道的人，曾餓着肚子被他趕出了白宮。

細節九，除了討論俄烏衝突，特朗普和普京還聊了很多事情。

兩人還討論了如何加強合作。比如，美俄進行囚犯交換，這次涉及9人換9人。

雙方被抓的一些間諜，可以回家了。

細節十，歐洲不滿溢於言表，隨後就對俄羅斯大棒揮舞。

用俄媒「今日俄羅斯」的話說，「特朗普和普京談和平，但歐洲的回應是更多制裁」。

反正，除了梅洛尼，歐洲領導人普遍很生氣，宣布對俄羅斯展開新一輪制裁。

最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

第一，電話中可看到關係親疏遠近

與普京單獨電話，兩個多小時，都不捨得掛電話；與澤連斯基單獨電話，幾分鐘；隨後與歐洲領導人集體電話，也就一個小時。

親疏遠近，一目瞭然。

還是那句話，酒逢知己千杯少，話不投機半句多。

能提前給澤連斯基打電話，對特朗普來說，已經很不容易了。

儘管特朗普知道，澤連斯基也知道，特朗普知道澤連斯基知道，澤連斯基也知道特朗普知道，全世界其實都知道，這不過就是敷衍。

第二，有些人更不停地在挑撥

比如，美媒文章就調侃，為這個電話，特朗普很鄭重其事，特意在白宮打了兩個小時電話；但普京就很隨意，在外地視察學校途中通了個電話。

言下之意，普京有點看不起特朗普。

還有，前面說了，前腳特朗普剛跟普京談完，還一再表態，事態有進展；後腳歐盟還在向特朗普施壓，還要加大對俄羅斯制裁。

這是在打誰的臉、拆誰的台呢？

2025年5月19日，俄羅斯克拉斯諾達爾地區（Krasnodar），圖為普京在與特朗普通話後回答傳媒問題。（Reuters）

第三，和平依然路茫茫

畢竟，戰場上勝利的天平，正在向俄羅斯傾斜。而我們都知道，戰場上得不到的東西，你就別指望在談判桌上得到。

俄羅斯會輕易收手？烏克蘭會甘願失敗？歐洲會放棄支持烏克蘭？美國會選擇轉身離開？

都是未知數。

但有兩點，我相信大家也可以確定的。

第一點，特朗普真想拿諾獎，還特想做生意，跟俄羅斯做大生意，烏克蘭的稀土，美國也不會放過。

另一點，戰爭進入「垃圾時間」，最終的結果，應該也是可以確定的：土地屬於俄羅斯，資源屬於美國，債務屬於歐盟，榮耀屬於烏克蘭！

可憐的烏克蘭。

本文獲新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。

