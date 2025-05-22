據報澳洲總理阿爾巴尼斯將訪華　中國料提加入CPTPP申請

澳洲媒體報道，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）將在今年訪華，並與中國國家主席習近平和國務院總理李強會面，若能成事，將會是他在兩年內第二次訪華。



澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation，ABC）周三（5月21日）報道，阿爾巴尼斯將出席澳中年度領導人會議。這是兩國之間恢復舉行的高層對話的一部份，上一次會議是去年6月在李強訪澳期間於坎培拉舉行的。

中國國務院總理李強與澳洲總理阿爾巴尼斯2024年6月17日在坎培拉舉行會面（Reuters）

此行將是阿爾巴尼斯第二次以總理身份訪華，使他成為歷史上受邀訪華最頻繁的澳洲總理之一

報道稱，澳中領導人年度會議預計將在中美關稅僵局90天暫停期間舉行。此前，中美同意在此期間暫不採取進一步加徵關稅的措施。

報道也提到，澳中領導人會晤時，北京預計將提及中國加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）的申請。澳洲是今年CPTPP的輪值主席國。

新華社上周二（5月13日）報道指，習近平致電阿爾巴尼斯，祝賀他當選連任澳洲總理。

習近平說，過去三年，他曾同阿爾巴尼斯會晤，就事關中澳關係發展的戰略性、全局性、方向性問題深入溝通並達成重要共識，為兩國關係改善和發展作出戰略引領。中澳雙方進一步加強合作，對實現兩國共同發展、促進世界和平穩定具有重要意義。

習近平表示，他願同阿爾巴尼斯一道努力，推動中澳全面戰略夥伴關係行穩致遠，更好造福兩國人民。

圖為2024年11月18日，G20 峰會在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行，中國國家主席習近平在合照時與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）寒暄。（Reuters）

中澳關係在2020年坎培拉要求調查新型冠狀病毒疫情起源後急劇惡化。不過，阿爾巴尼斯2022年上台後，中澳關係開始緩和。

本文獲《聯合早報》授權轉載

