以軍向歐盟和中國外交官鳴槍示警　聯合國表震驚　北京促全面調查

以色列軍隊5月21日於約旦河西岸城市傑寧（Jenin）向一群包括中國及歐盟在內、來自近二十個國家的外交官鳴槍示警，多國隨即對以軍行為予以譴責。中國外交部發言人毛寧22日稱，中方高度關注相關事件，要求以方展開全面調查，避免類似事件再次發生。聯合國則表態指，對事件感到震驚。



毛寧22日在例行記者會上表示，約旦河西岸的形勢持續緊張，中方堅決反對任何威脅外交人員安全的行為，並敦促有關方特別是以色列不要採取任何進一步激化矛盾的舉動。

2025年1月22日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（外交部網站）

聯合國秘書長發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）21日在例行記者會上表示，秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）對以軍向外交人員和聯合國工作人員鳴槍警告感到震驚。

迪雅里克強調，正在履行職責的外交人員絕不應在任何情況下成為襲擊目標，他們的安全和不可侵犯性必須受到尊重。

2025年5月21日，來自近二十個國家的外交官訪問位於約旦河西岸城市傑寧（Jenin）的傑寧難民營，並在該地區進行視察。（Getty）

他敦促以色列政府徹底調查事件，再向聯合國通報結果，並採取必要措施防止類似事件再次發生。