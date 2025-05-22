以色列大使館2職員槍擊亡：疑犯扮目擊者籲叫警察　死者為情侶

以色列駐華盛頓特區大使館2名職員周三（21日）晚在一間猶太博物館附近遭槍殺。美媒引述消息指，2名死者為準備訂婚的情侶。報道亦引述目擊者稱，槍手犯案後假裝是目擊者在現場等候，要求保安報警並坦承自己是「為了加沙」犯案。



美媒引述猶太裔社區關係委員會長Ron Halber稱：「2名年輕死者是情侶，才準備要訂婚，一起共度餘生」。

兩名以色列駐華盛頓大使館員工5月21日晚於首都猶太博物館外發生遭遇槍擊身亡。槍手被捕時高喊解放巴勒斯坦的口號。圖中兩名遇害者——28歲的Yaron Lischinsky（右）和Sarah Milgrim（左）是一對即將訂婚的年輕情侶。（以色列駐華盛頓大使館）

目擊者Sara Marinuzzi則說，當天晚上9時左右，現場突然傳出不只一聲槍響，「隨後一名男子跑進中心，警衛給他一瓶水，試圖安撫他。他當時行為有些異常，大家以為他是目擊槍擊事件」。

Sara Marinuzzi繼續說，男子之後要求保安打電話報警，警方約10分鐘後抵達現場，男子才承認犯案，並大聲喊道：「是我做的，我是為了加沙！解放巴勒斯坦！」

另一目擊者Paige Siegel稱，自己曾與槍手短暫交談，「我走過去問他還好嗎，他一邊低聲重複『叫警察、叫警察』，一邊回答說他沒事。我問他有沒有中彈，他說沒有」，他「當時看起來嚇壞了，讓人覺得他無害」。