傳美國擬直接與哈馬斯談加沙停火　美媒：特朗普對以色列感失望

美媒5月21日引述美國官員稱，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對以色列處理加沙衝突的方式感到愈來愈沮喪。有消息人士指，美方本周一直在卡塔爾首都多哈透過中間人與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）進行談判，希望促成加沙停火協議。



消息人士稱，美國透過美籍巴勒斯坦人、曾於去年總統競選期間領導「阿拉伯裔美國人支持特朗普」組織的Bishara Bahbah與哈馬斯談判。

2025年5月20日，加沙地帶，圖為巴人在加沙北部的加沙城中哀悼因襲擊而喪生的居民。（Reuters）

消息人士續指，Bishara Bahbah今年稍早時候與哈馬斯遠程交換訊息，是促成以色列裔美籍人質亞歷山大（Edan Alexander）安全獲釋的關鍵秘密渠道。

報道引述多位消息人士稱，特朗普對加沙停火談判進度感到不滿，前者希望衝突盡快結束，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）卻看似仍未準備好達成相關協議。

2025年5月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）於白宮會見南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa，不在圖中）。（Reuters）

消息人士指，特朗普感失望並不意味着美國對以色列支持有所改變，前者非但沒私下向以色列施壓，要求其停止加沙的軍事行動，且仍然將以方視為美國最強大的盟友之一。