王毅與荷蘭外交大臣會談　同意就半導體科技合作等保持密切溝通

中共中央政治局委員、外交部長王毅周四（22日）在北京同荷蘭外交大臣費爾德坎普會談。



根據中國外交部，雙方在全面深入交換意見基礎上達成6點共識：

一、雙方同意保持密切交往，深化在經貿、科技、農業、水利等領域務實合作，擴大人文交流，推動中荷開放務實的全面合作夥伴關係穩健發展。

二、雙方討論了雙邊貿易關切，同意通過現有渠道，就包括半導體技術在內的多領域合作保持密切溝通。

三、雙方重申支持多邊主義，尊重以聯合國為核心的國際體系和以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，承諾在聯合國改革進程中維護上述準則，推動聯合國切實履職。雙方承諾維護《聯合國憲章》、國際法以及聯合國三大支柱，即和平與安全、發展和人權。

四、雙方承諾堅持自由貿易和以世貿組織為核心的多邊貿易體制，強調以規則為基礎的開放貿易和全球公平競爭環境的重要性，以及貿易對經濟增長的貢獻。

五、雙方是氣候領域合作夥伴，共同致力於在現有最佳可得科學依據基礎上，考慮各國不同國情，採取氣候行動並可持續利用能源資源，最大限度減少對人類和環境的負面影響。在《巴黎協定》達成十周年之際，雙方承諾繼續密切合作，促進全面完整、善意有效落實《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》，推動《公約》第三十次締約方大會取得積極成果，並加強在氣候適應、綠色轉型等領域的交流合作。

六、實現所有人，特別是婦女和女童的平等權利，需要在全球範圍採取重大行動。雙方重申共同推動實現這一目標。今年下半年將在北京召開的國際會議意義重大，屆時雙方將就相關合作開展進一步討論。