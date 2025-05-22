以色列阻物資運入加沙惹怒多國　巴勒斯坦：29兒童老人因飢餓死亡

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯在加沙的戰爭持續逾1年半，以軍加大對加沙的攻勢，又阻礙物資貨車駛入加沙，引發多國批評。巴勒斯坦衛生部5月22日表示，近日有29名加沙兒童與老人因與飢餓有關的原因死亡，另有數以千人面臨有關風險。



以色列阻礙貨車進入加沙長達11週，引來多國批評，在以色列開始對首批貨車放行後，路透社指，食物物資預計會在22日開始抵達，但巴勒斯坦官員與救援機構都表明，送進區內的物資遠遠不足加沙居民所需。

2025年4月23日，加沙地區，圖為加沙北部人們悼念以軍襲擊中的遇難者。（新華社）

巴勒斯坦衛生部長Majed Abu Ramadan表示，在過去數天失去29名兒童與老人，他們因與飢餓有關的原因死亡。

對於聯合國官員指若沒有援助的話，1.4萬嬰兒可能會死亡，Majed Abu Ramadan指數目非常合理，甚至可能已經是低估。

路透社2025年5月20日獲得的這張照片顯示，一輛滿載援助物資的貨車停在以色列和加沙之間的 Kerem Shalom過境點，位於以色列一側。（Reuters）

西方多國正要求以色列讓更多物資運入加沙，英國發展部長Jenny Chapman於5月21日到訪以色列及巴勒斯坦地區時則表示，英方承諾向加沙提供400萬英鎊（約4200萬港元）的人道援助。在前一天，英國也宣布制裁數名在西岸、涉嫌襲擊巴勒斯坦人的以色列定居者，並宣告暫停與以色列的貿易談判。

歐盟則表示擬討論「重新評估」與以色列關係的提議。