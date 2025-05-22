英國公布2024年移民人數　淨移入43萬人較前年減近半

英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）周四（5月22日）公布年度長期遷居英國的移民人數，其中在2024年一整年中，英國長期淨移民人數較前年減少約一半，由86萬人下降至43.1萬人，成為自新冠疫情以來的最大降幅。



公告則指出數據下降的原因在於，持學習或工作簽證的非歐盟與其他國家的國民遷居英國的人數下降，以及隨新型冠狀病毒疫情的減弱、旅行限制放寬，讓原本來英留學的學生在完成學業後選擇離開。

所謂淨移民就是指，在英國定居的人數減去離開英國的人數，長期則指的是至少在英國居住一年或更長時間。

▼圖為公報中展示2012年6月至2024年12月英國長期淨移民、遷居英國人數以及遷出英國人數的圖表，實線為目前預料人數曲線，虛線為臨時預料的人數曲線

報告還指，今次是近三年來，統計的長期移民的總人口首次降至100萬以下，預計截至2024年的12月完結，這一人數將達到94.8萬，較前12個月的統計數據132.6萬下降近三分之一，並且是自截至2022年3月的12個月以來首次低於100萬。