路透社：特朗普剛果當南非　錯用圖片指控種族滅絕

美總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月21日在白宮會見到訪的南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）時，展示早有準備的短片及新聞報道，指控南非對白人進行「種族滅絕」，其中他展示一篇附有圖片的文章，稱「這些都是被埋葬的白人農民」。不過，路透社的事實查核小組確認，該幅圖片屬於其新聞社，且是2月在剛果民主共和國拍攝的影片截圖。



路透社報道， 特朗普會見拉馬福薩時，曾當面翻閱新聞文章，稱詳細記錄了南非白人被殺害。其中一則文章，來自保守派線上雜誌《American Thinker》的部落格，內容涉及南非和剛果分別的種族問題及局勢。

▼特朗普指控白人種族滅絕：

該文章沒有為圖片添加說明，但指附圖這是一幅「YouTube截圖」，並附上YouTube鏈接顯示是路透社關於剛果的報道。 路透社證實，該圖片顯示剛果叛軍M23發動攻擊後，有地方將死者集體埋葬。

針對錯用圖片一事，白宮沒有回應。《American Thinker》的執行主編、該文章作者維德堡 (Andrea Widburg) 承認，特朗普錯誤識別該張圖片。