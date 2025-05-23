哈佛：停收國際生決定違法　國土安全部長：擬向其他大學同樣制裁

美國土安全部（DHS）5月22日發聲明，宣布取消哈佛大學（Harvard University）招收國際學生的資格。哈佛批評此決定「非法」，並承諾支持外國學生。據路透社報道，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）表示，除了哈佛大學，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府亦在考慮對其他美國大學採取類似的行動，表示可起到警示作用。



據路透社報道，當被霍士新聞記者問到是否考慮向其他大學，包括位於紐約市的哥倫比亞大學（Columbia University）採取類似舉措時，諾姆表示：「當然，我們會的。這應該對其他大學起到警示作用，讓它們提高警惕。」

2025年4月15日，美國麻省劍橋市，人們在哈佛大學（Harvard University）商學院校園內行走。（Reuters）

國土安全部在聲明中表示，諾姆下令終止哈佛大學「學生及交流訪問者計劃」（SEVP）的認證。這代表哈佛大學將不能再招收國際學生，現有的外國學生必須轉學，否則將失去合法身份。

哈佛大學稱華府的這項舉動是非法的，等同於報復：「這種報復行動可能會對哈佛社區和我們的國家造成嚴重傷害，並破壞哈佛的學術和研究使命。」

2025年5月21日，美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）出席在美國康涅狄格州新倫敦舉行的海岸防衛隊學院畢業典禮。（Reuters）

這一命令影響了上千人。根據哈佛大學統計，其在2024-2025學年招收了近6800名國際學生，佔其總招生人數27%。

2022年，哈佛的中國留學生人數達1016人，成為最主要的留學生群體。