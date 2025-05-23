大阪世博現「蟲禍」　蚊蟲如暴雨密集狂飛　嚇壞遊客

大阪世博出現大量蚊蟲，嚇壞不少遊客。隨著天氣變熱，場館內出現蟲患，除了木柱布滿了蟲子，甚至包圍路過的遊客。



據了解，這類大量出現的飛蟲，是名為「搖蚊」品種的蟲，雖然不會咬人吸血，但已嚴重影響參觀品質。對此，大阪府知事吉村洋文表示，他已請求「アース製薬」、即專做殺蟲藥的Earth藥廠支援除蟲，盼能解決蟲患問題。

大阪世博出現大量蚊蟲，嚇壞不少遊客。（YouTube@KTV NEWS）

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根據TBS報道，蚊蟲密密麻麻地盤踞在大阪世博巨大的屋頂上，雖然牠們看起來與蚊子相似，但牠們稱為「搖蚊」，不像蚊子那樣對人類吸血。牠們大量繁殖，導致許多赴大阪世博參觀的遊客產生不適，甚至大呼噁心。 在大阪世博會場內的一家餐飲業者表示：

情況已經變得很嚴重了，很多蟲的屍體掉在地板上，一旦被踩到就會把地板弄髒。

大阪世博蚊蟲大量孳生，世博副事務總長高科淳於20日召開記者會證實，包括水上廣場、大屋頂環形建築及展館周邊確實出現蚊蟲聚集現象，目前已緊急展開防治作業。世博協會已針對雨後積水處及植栽區域噴灑防蟲泡沫劑，同時向各展館及商店配發捕蚊燈與殺蟲劑等防治設備。

高科淳承認，開幕前未做好完善的蟲害防治規劃是一大疏失。隨著氣溫逐漸升高，蚊蟲可能持續滋生：

我們深知部分遊客可能因蚊蟲感到不適，將盡速採取有效措施，確保參觀品質。

大阪府知事吉村洋文21日宣布，將在民間企業的合作下推進「搖蚊防治措施」。 吉村洋文說：

我直接聯繫了Earth藥廠的社長，請求他們的合作。Earth藥廠的社長也表示，他們將竭盡所能協助我們。

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