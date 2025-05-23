富士山「打卡LAWSON」設黑幕一周年　日媒：亂象依舊存在惟有改善

日本山梨縣富士河口湖的LAWSON便利店河口湖站前店（ローソン河口湖駅前店）因能拍到富士山而被視為「打卡」勝地，但遊客過多造成的問題卻隨即湧現，所以當地政府去年5月21日架設黑色布幕冀阻旅客「打卡」。當局最終於去年8月拆除布幕，並繼續實施多項政策盼改善問題。如今距設布幕已過去一年，日媒重回舊地發現，過度旅遊的亂象仍然存在，但旅客的表現似乎已有很大的改善。



日本山梨電視台（UTY）與山梨放送（YBS）報道，在布幕安裝一年後，河口湖站前店依然擠滿了外國遊客。

2025年5月21日，日本山梨縣富士河口湖的LAWSON便利店河口湖站前店附近，有旅客在排隊等候拍照。（YBS截圖）

日媒記者看到，人們為了拍到便利店以及其後的富士山，爭相佔據最佳的拍攝位置，不過人們依然有序地排隊等候。另外，在政府安裝了欄杆、指示牌後，遊客亂過馬路的狀況已有所改善。

不過記者也發現，亂丟垃圾、煙蒂等問題仍舊存在，且偶有亂過馬路而引發意外的事件。有當地居民甚至稱，上月才剛發生的一場遊客亂棄丟煙蒂而引發的小火災。

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當地政府去年為解決過度旅遊的問題，先於5月架起黑幕，直接「毀掉」該打卡點，其後於7月以更結實及顧及景觀看棕色布幕取代。後來強烈熱帶風暴安比逼近日本，政府於8月拆除布幕，避免它遭風暴破壞。然而風暴過後，政府卻沒有重新安置布幕。

當地政府已表示未來都不會重新設置布幕，但持續監控過度旅遊相關的情況。