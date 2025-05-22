德國經濟學家：今年經濟預測0增長　指特朗普關稅影響顯著

為德國政府提供經濟政策咨詢的德國經濟專家委員會周三（5月21日）發布報告，預計2025年德國經濟零增長，進入「明顯的疲軟階段」。該委員會表示，德國經濟在不久的將來將受到2個因素的顯著影響：美國的關稅政策和德國財政方案。



委員會在去年11月發布的報告中曾預計，今年德國經濟將成長0.4% 。其成員Veronika Grimm在柏林的新聞發布會上表示： 「整體經濟疲軟階段對勞動力市場的不利影響仍在持續。」

受財政緊縮和工業衰退的影響，德國是七國集團（G7）中唯一一個過去2年經濟未能成長的國家，且失業人數10年來首度接近300萬大關。

左圖：2025年3月8日，德國基民盟（CDU）領導人默茨（Friedrich Merz）在柏林與基督教社會聯盟（CSU）領導人、社會民主黨 (SPD) 聯合領導人會談後發表講話。右圖：2025年5月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）於白宮發表講話。（Reuters）

委員會主席Monika Schnitzer周三表示： 「德國經濟在不久的將來將受到兩個因素的顯著影響：美國的關稅政策和財政方案。」

他們還指出，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）不可預測的貿易政策給出口導向的德國經濟帶來了另一個負擔。這位領袖4月2日宣布對歐盟實施20%的「對等關稅」，4月7日宣布暫緩90天。

2024年4月29日，德國首都柏林，天氣陽光明媚，德國國旗在國會大樓前飄揚，民眾在附近的草坪上放鬆身心。（Getty）

委員會也指出，本國財政政策的繁文縟節和冗長的授權程序阻礙了德國的經濟成長。