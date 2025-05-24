孫宇晨赴「特朗普幣」晚宴後「曬命」：他送我黃金陀飛輪錶｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（5月23日）在華盛頓的私人俱樂部舉辦晚宴，接見手持最多特朗普幣（$TRUMP）的頭220名投資者。內地加密貨幣投資者、Tron創辦人孫宇晨（Justin Sun）作為主賓赴會。他事後自豪地表示，總統在晚宴上向他贈送一隻限量版的「特朗普黃金陀飛輪腕錶」（Trumpn Gold Tourbillon） 。



據路透社報道，孫宇晨擁有價值1850萬美元（1.45萬億港元）的特朗普幣。他在社交平台X（舊稱Twitter）分享影片，可見到特朗普在晚宴前接見特朗普幣的投資人。

晚宴中孫宇晨被邀請上台講話，他感謝特朗普對加密貨幣行業的支持。隨後更在網上曬出特朗普勝利黃金陀飛輪錶（The Trump Victory Golden Tourbillon）。據特朗普手錶網站介紹，該錶售價10萬美元（約78萬港元），接受比特幣支付（Bitcoin）。由18K黃金製成、鑲有122顆鑽石。每塊手錶都自帶編號並附上來自特朗普的信息。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（5月23日）在華盛頓的私人俱樂部舉辦晚宴，接見手持最多特朗普幣（$TRUMP）的頭220名投資者。內地富豪孫宇晨（Justin Sun）作為主賓赴會。他事後自豪地表示，總統在晚宴上向他贈送一隻限量版的「特朗普黃金陀飛輪腕錶」。（特朗普手錶網站圖片/ X: @justinsuntron）

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據加密貨幣媒體CoinDesk報道，孫宇晨表示特朗普的決定讓加密貨幣支持者回到美國，此前他們因拜登（Joe Biden）政府考慮離開美國轉到香港或新加坡活動：「所有酸民需要注意了，這個行業正在發生積極的事情。」