日本米價持續飆升、選舉將至　石破茂政府迎來政治危機

當前，由於政府誤判，日本米價正因氣候、旅遊業繁榮致需求激增等原因飆升。新華社報道，日本總務省當地時間5月23日公布的數據顯示，4月大米類價格較去年同期上漲98.4%。這是自1971年有可比數據以來的最大漲幅，同時也是連續7個月刷新歷史最大漲幅。



韓國《中央日報》22日報道，許多日本遊客在社交媒體上曬出在韓國旅遊時「順便買米」的經歷。一名日本遊客發文說：「在韓國的任務包括買米。」

日本新任農林水產大臣小泉進次郎23日表示，最快將在6月初上架價格較低的政府儲備米，並將改變儲備米的投放方式。

前農林水產大臣江藤拓21日因一句「不需要買米，因為支持者送的大米多到能開店售賣」的「妄言」被迫遞交辭呈，引發石破茂政府危機。在日本，白米往往牽動政局。1918年就曾因米價飆升引發騷亂，最終導致政府垮台。眼下，米價是導致首相石破茂支持率暴跌的關鍵因素之一。

日媒分析認為，因為黑錢醜聞，石破茂已面臨支持率的歷史低點。當前執政聯盟僅佔眾議院少數，石破茂還需要在野黨的部份支持，江藤拓失言後，在野黨聯手向其施壓。若在即將舉行的參議院選舉和東京都議員選舉中表現不佳，不排除其首相之位受到影響。

圖為2020年5月12日，宮城縣丸森町沢尻梯田，一名當了52年農民的男子，正將插秧機拉上稻田的斜坡。（Getty）

「結構性問題」

共同網5月23日報道，小泉進次郎在記者會上表示，最快在6月初上架每5公斤2000日圓（約109港元）左右的政府儲備米。

在5月5日至11日的7天內，日本米價的平均價格為每5公斤4,268日圓，較前一週上漲54日圓，是去年同期的兩倍。5月23日公布的日本全國消費者價格指數顯示，大米價格飆升，把日本整體食品通脹率從3月的6.2%，推升到4月的7%。

小泉進次郎表示，當前日本米價異常飆升，可能會加速消費者轉向外國品牌，農林水產省計劃在下週概述新計劃運作的基本框架。日本政府還將投放儲備米的方法，改為可任意選擇交易商的「隨意合同」方式。

小泉進次郎稱：「儘管必須支付（美國）關稅，但我們看到已經有日本超市直接從美國購買大米，我們必須應對這種異常情況，速度非常重要。」

此外，他在會見樂天集團（Rakuten Group）行政總裁三木谷浩史後稱，該公司決定為政府提供支持。

2024年8月7日，稻米育種專案經理大岡直人在日本埼玉縣熊谷市的埼玉農業技術中心檢查耐熱新水稻品種Emihokoro。（REUTERS）

米價飆升的部份原因，是極端高溫對農作物造成損害，以及日本旅遊業繁榮後需求激增。這已成為日本消費者和政府主要關注的問題。

當被問及政府將如何解決這個問題時，日本首相石破茂回應稱：「我不知道為何未能降低價格，我們首先要弄清楚有多少大米，以及在哪裏。」

石破茂還承認，當前的措施不起作用，批評政府有關大米的政策存在「結構性問題」，並承諾把大米價格降至每5公斤3000日圓（約165港元）左右。

日本歷來一直不願意鼓勵進口大米，以尋求基本的糧食自給自足，並對此徵收高關稅保護本國農民免受競爭。其大米供應鏈較為複雜，大多數農民仍然以日本農業合作社（JA）經營的傳統制度出售大米。

JA與執政黨自民黨聯繫密切，其旗下組織全國農業協同組合連合會（Zen-Noh，簡稱全農）的高層金森正幸表示，隨着愈來愈多大米份額通過其他企業和在線形式銷售，跟蹤供應和價格變得非常困難。

日本政府此前於3月通過兩次拍賣共計21萬噸儲備米，通過中標企業向市場投放。但截至4月下旬，由於加工和分配系統複雜且耗時，零售商只得到了約7%的大米。

日本農業部的數據顯示，JA和其他商業批發商的大米庫存，比去年減少40萬噸，跌至153萬噸的歷史低點。

2017年9月6日，日本橫濱一間超市貨架上擺放着大米。（Getty）

政府目前計劃到7月，每月釋放10萬噸儲備米。路透社稱，日本政府選擇把大米出售給誰，以及以甚麼價格出售的問題仍然存在。

居住在川崎的消費者Hiromi Akaba表示，自己只能以高價購買大米，「但如果情況持續，我們可能就要停止吃大米，減少大米消費。」另有商店限制顧客僅能購買一袋大米。

石破茂危機

這場大米危機，正在考驗石破茂。江藤拓的辭職是自2024年10月石破茂內閣成立後，除在眾院選舉中落選等導致的換人外，第一次有閣僚辭職並被撤換。

共同網分析稱，石破茂一直委派江藤拓應對儲備米釋放的工作，對其言論頗為不滿，並表示：「消費者非常憤怒，對生產者感到很抱歉。」

有自民黨人士透露，他看重政策的延續性，同意江藤拓繼續任職，擔心反之會出現負面影響。該人士稱：「自民黨內部精通農業政策、能接替江藤拓的人不多。」

2025年5月21日，日本東京，圖為江藤拓來到首相官邸面見首相石破茂（不在圖中）。（Reuters）

在一系列醜聞影響執政黨後，石破茂正面臨創新低的支持率。報道稱，在6月東京都議員選舉、7月參議院選舉的背景下，石破茂起初認為，如果撤換江藤拓，必將影響兩場選舉。

然而，石破茂誤判了這個發言的嚴重性和輿論壓力。5個在野黨一致要求撤換江藤拓，威脅對其發起不信任案。由於石破茂需要在野黨的部份支持，才可通過法案和預算，所以這類動議即使沒有約束力，也會發出強烈信號。

另有政治分析家警告稱，江藤拓的辭職時間點特別不利，若自民黨在參議院選舉中表現不佳，可能會影響石破茂的首相之位。

中新網援引日媒分析稱，當前自民黨與公明黨聯合執政，兩黨在眾議院的議席總數未過半數，若在野黨提出的不信任案在眾議院通過，石破政權將更加被動。此外，作為少數派執政黨，與在野黨交惡也將導致今後法案無法在國會順利通過。

日本7月3日將舉行參議院選舉，屆時將有315名候選者爭奪議會中248個席位。目前距離改選僅剩不到2個月的時間。石破茂所在的自民黨必須獲得至少125個席位才能維持住多數優勢，否則其連任之路將異常艱難。

2025年5月21日，日本首相石破茂在東京官邸會見新任農林水產大臣小泉進次郎（不在圖中）後，向媒體發表演說。（Reuters）

當前，擺在石破茂政府面前的棘手挑戰不少。除了要應對國內以米價為代表的物價高企的問題，對外，則面臨美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對日本實施關稅的問題。

共同網稱，日本經濟再生擔當相赤澤亮正23日將出席在美國華盛頓舉行的日美第三輪部長級關稅談判。他臨行前在東京羽田機場接受採訪，表示將要求美方調整高關稅政策，並指 自己將在聽取美方提議和想法的基礎上尋找雙方的妥協點。

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