日本米價持續飆升、選舉將至 石破茂政府迎來政治危機
當前，由於政府誤判，日本米價正因氣候、旅遊業繁榮致需求激增等原因飆升。新華社報道，日本總務省當地時間5月23日公布的數據顯示，4月大米類價格較去年同期上漲98.4%。這是自1971年有可比數據以來的最大漲幅，同時也是連續7個月刷新歷史最大漲幅。
韓國《中央日報》22日報道，許多日本遊客在社交媒體上曬出在韓國旅遊時「順便買米」的經歷。一名日本遊客發文說：「在韓國的任務包括買米。」
日本新任農林水產大臣小泉進次郎23日表示，最快將在6月初上架價格較低的政府儲備米，並將改變儲備米的投放方式。
前農林水產大臣江藤拓21日因一句「不需要買米，因為支持者送的大米多到能開店售賣」的「妄言」被迫遞交辭呈，引發石破茂政府危機。在日本，白米往往牽動政局。1918年就曾因米價飆升引發騷亂，最終導致政府垮台。眼下，米價是導致首相石破茂支持率暴跌的關鍵因素之一。
日媒分析認為，因為黑錢醜聞，石破茂已面臨支持率的歷史低點。當前執政聯盟僅佔眾議院少數，石破茂還需要在野黨的部份支持，江藤拓失言後，在野黨聯手向其施壓。若在即將舉行的參議院選舉和東京都議員選舉中表現不佳，不排除其首相之位受到影響。
「結構性問題」
共同網5月23日報道，小泉進次郎在記者會上表示，最快在6月初上架每5公斤2000日圓（約109港元）左右的政府儲備米。
在5月5日至11日的7天內，日本米價的平均價格為每5公斤4,268日圓，較前一週上漲54日圓，是去年同期的兩倍。5月23日公布的日本全國消費者價格指數顯示，大米價格飆升，把日本整體食品通脹率從3月的6.2%，推升到4月的7%。
小泉進次郎表示，當前日本米價異常飆升，可能會加速消費者轉向外國品牌，農林水產省計劃在下週概述新計劃運作的基本框架。日本政府還將投放儲備米的方法，改為可任意選擇交易商的「隨意合同」方式。
小泉進次郎稱：「儘管必須支付（美國）關稅，但我們看到已經有日本超市直接從美國購買大米，我們必須應對這種異常情況，速度非常重要。」
此外，他在會見樂天集團（Rakuten Group）行政總裁三木谷浩史後稱，該公司決定為政府提供支持。
米價飆升的部份原因，是極端高溫對農作物造成損害，以及日本旅遊業繁榮後需求激增。這已成為日本消費者和政府主要關注的問題。
當被問及政府將如何解決這個問題時，日本首相石破茂回應稱：「我不知道為何未能降低價格，我們首先要弄清楚有多少大米，以及在哪裏。」
石破茂還承認，當前的措施不起作用，批評政府有關大米的政策存在「結構性問題」，並承諾把大米價格降至每5公斤3000日圓（約165港元）左右。
日本歷來一直不願意鼓勵進口大米，以尋求基本的糧食自給自足，並對此徵收高關稅保護本國農民免受競爭。其大米供應鏈較為複雜，大多數農民仍然以日本農業合作社（JA）經營的傳統制度出售大米。
JA與執政黨自民黨聯繫密切，其旗下組織全國農業協同組合連合會（Zen-Noh，簡稱全農）的高層金森正幸表示，隨着愈來愈多大米份額通過其他企業和在線形式銷售，跟蹤供應和價格變得非常困難。
日本政府此前於3月通過兩次拍賣共計21萬噸儲備米，通過中標企業向市場投放。但截至4月下旬，由於加工和分配系統複雜且耗時，零售商只得到了約7%的大米。
日本農業部的數據顯示，JA和其他商業批發商的大米庫存，比去年減少40萬噸，跌至153萬噸的歷史低點。
政府目前計劃到7月，每月釋放10萬噸儲備米。路透社稱，日本政府選擇把大米出售給誰，以及以甚麼價格出售的問題仍然存在。
居住在川崎的消費者Hiromi Akaba表示，自己只能以高價購買大米，「但如果情況持續，我們可能就要停止吃大米，減少大米消費。」另有商店限制顧客僅能購買一袋大米。
石破茂危機
這場大米危機，正在考驗石破茂。江藤拓的辭職是自2024年10月石破茂內閣成立後，除在眾院選舉中落選等導致的換人外，第一次有閣僚辭職並被撤換。
共同網分析稱，石破茂一直委派江藤拓應對儲備米釋放的工作，對其言論頗為不滿，並表示：「消費者非常憤怒，對生產者感到很抱歉。」
有自民黨人士透露，他看重政策的延續性，同意江藤拓繼續任職，擔心反之會出現負面影響。該人士稱：「自民黨內部精通農業政策、能接替江藤拓的人不多。」
在一系列醜聞影響執政黨後，石破茂正面臨創新低的支持率。報道稱，在6月東京都議員選舉、7月參議院選舉的背景下，石破茂起初認為，如果撤換江藤拓，必將影響兩場選舉。
然而，石破茂誤判了這個發言的嚴重性和輿論壓力。5個在野黨一致要求撤換江藤拓，威脅對其發起不信任案。由於石破茂需要在野黨的部份支持，才可通過法案和預算，所以這類動議即使沒有約束力，也會發出強烈信號。
另有政治分析家警告稱，江藤拓的辭職時間點特別不利，若自民黨在參議院選舉中表現不佳，可能會影響石破茂的首相之位。
中新網援引日媒分析稱，當前自民黨與公明黨聯合執政，兩黨在眾議院的議席總數未過半數，若在野黨提出的不信任案在眾議院通過，石破政權將更加被動。此外，作為少數派執政黨，與在野黨交惡也將導致今後法案無法在國會順利通過。
日本7月3日將舉行參議院選舉，屆時將有315名候選者爭奪議會中248個席位。目前距離改選僅剩不到2個月的時間。石破茂所在的自民黨必須獲得至少125個席位才能維持住多數優勢，否則其連任之路將異常艱難。
當前，擺在石破茂政府面前的棘手挑戰不少。除了要應對國內以米價為代表的物價高企的問題，對外，則面臨美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對日本實施關稅的問題。
共同網稱，日本經濟再生擔當相赤澤亮正23日將出席在美國華盛頓舉行的日美第三輪部長級關稅談判。他臨行前在東京羽田機場接受採訪，表示將要求美方調整高關稅政策，並指 自己將在聽取美方提議和想法的基礎上尋找雙方的妥協點。
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