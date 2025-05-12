馬來西亞野生小象遭撞死　母象欲救無從　發狂撞肇事貨車｜有片

馬來西亞5月11日凌晨發生5歲小象遭貨車撞死的事故，母象見狀一度發狂撞擊貨車車頭，不斷以鼻子觸碰並反覆嘗試救出小象未果，守候在小象屍體旁邊不離不棄直到天亮，似乎難以接受小象已經離開的事實。這心碎一幕在網路上瘋傳，不少網友呼籲加強野生動物與道路安全措施，以防類似事件重演。



《中國報》、《星洲網》等報道，這宗事故發生地點鄰近宜力森林保護區，據信事發當下路旁草地有一頭大象正在覓食，突然間一頭小象衝出來，導致28歲貨車司機來不及煞車，撞上小象。這頭小象年約5歲，體重估達700公斤，在車禍發生後當場死亡。

當時在場的母象情緒激動，朝卡車車頭撞過去，貨車司機並未因此受傷。警方於5月11日凌晨2時50分左右接獲報案，隨後警方尋求野生動物保護局援助。

母象的傷痛，誰也看得出：（按圖了解）



依據現場畫面，母象不斷以鼻子觸碰並試圖拉出小象，但未見成效，就這樣守候在小象屍體旁邊，寸步不離直到天亮。這段畫面引發大批網友關注，不少人形容這是「最令人心碎的一刻」，呼籲強化野生動物與道路安全措施，以防類似事件重演。

這宗事件也造成路段交通嚴重癱瘓，車龍阻塞逾兩小時。野生動物局迫不得已朝母象注射麻醉針，把牠重新安置至安全地點，並把小象屍體掩埋處理。

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