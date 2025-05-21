馬來西亞宣佈首個華為晶片AI系統後　中美競賽下迅速撤回言論

馬來西亞宣佈將打造首個由中國華為晶片驅動的人工智慧（AI）系統後，僅隔一天便迅速撤回相關說法，這一戲劇性變化凸顯出該國在中美AI競賽中的微妙處境。



綜合彭博社、馬新社和《The Edge》報導，馬國數位通訊部副部長張念群星期一（5月19日）宣佈，馬國已正式啟動策略AI基礎設施計畫，成為區域首個部署主權全棧AI生態系統的國家。

該系統預計將由華為昇騰GPU驅動，並託管由中國初創企業深度求索（DeepSeek）部署的開源模型。

張念群指出，馬國計畫在2026年前部署3,000台華為高階GPU，並強調「這項計畫的特別之處在於，資料將儲存在大馬、由大馬人管理、並由大馬人使用，這正是我們維護AI主權的方式」。

彭博社指出，這項由馬中洞察網（Malaysia-China Insight）最先披露的合作項目，很快引起美國白宮關注。美國白宮人工智慧顧問薩克斯（David Sacks）在社交媒體X上發文稱：「正如我早已警告的，中國的完整AI體系已經出現。」他還指出，特朗普政府正及時撤除拜登時期對馬來西亞實施的半導體出口限制。

馬國數位通訊部副部長張念群5月19日宣佈，馬國已正式啟動策略AI基礎設施計畫，成為區域首個部署主權全棧AI生態系統的國家。(網上圖片)

不過，張念群辦公室星期二回應彭博社查詢時，撤回了她關於華為的說法，未提供進一步說明，目前還不清楚該項目是否按原計劃推進。同時，華為表明尚未在馬來西亞銷售昇騰晶片，當地政府也未採購相關設備。

美國商務部上周曾發布文件，明確在全球任何地方使用華為昇騰AI晶片，都將構成對美國出口管制規定的違反；但美國商務部隨後修改措辭，調整為「警告業界使用中國先進電腦晶片，包括特定華為昇騰晶片的風險」。

彭博社分析，馬來西亞被視為特朗普政府推進新一輪AI外交戰略的關鍵試驗場。由薩克斯主導的新路線圖，旨在通過輸出美制AI硬體，並輔以安全框架，防止區域內資料中心向中國供應商傾斜。

他警告，隨着華為快速追趕英偉達，美國必須在有限時間內穩固其在東南亞及中東AI基礎建設市場的領導地位。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

