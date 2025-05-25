日本米荒催生「平價米」詐騙網站　Aeon宣布6月起推美國米應市

日本媒體報道，由於國內食米價格持續高漲，網上聲稱能提供「平價大米」的詐騙網站應運而生。類似本港消委會的日本國家消費者事務中心（National Consumer Affairs Center of Japan，NCAC）表示近月接到大量民眾查詢大米價格，他們提醒消費者警惕那些以平價米作招徠的詐騙網站。與此同時，港人熟悉的永旺（Aeon）集團宣布，將於6月起在旗下超市銷售來自美國加州的玫瑰米（Calrose rice）。



時事通訊社引述日本國家消費者事務中心報道，自3月起，中心開始陸續收到消費者就此類「兜售平價大米」網站的諮詢。截至上個月的兩個月內就已高達200宗。在許多情況下，受害者是透過社交媒體上的的廣告進入網站。

消費者事務中心建議消費者在落單前仔細查看經營者的資訊，確認沒有可疑標籤。

據報道，其中一個受騙的案例是，一名20多歲的男子在網上搜尋到一個網站，聲稱能以 1,275日圓（約70港元）的價格出售一袋價值達4,250日元（約233.5港元），淨重10公斤的日本大米。這名男子下單購買了兩袋。他其後由於沒有收到訂單確認郵件，於是撥打網站的聯絡電話，惟電話無法接通。

日本食米價格持續高漲，網上聲稱能提供「平價大米」的詐騙網站應運而生。日本國家消費者事務中心（NCAC）表示近月接到大量民眾查詢大米價格，他們提醒消費者警惕那些以平價米作招徠的詐騙網站。圖為日本國家消費者事務中心提醒消費者，警惕「平價大米」詐騙網站的宣傳單張。（日本國家消費者事務中心官網）

另外一對50多歲的夫婦，透過圖片分享應用程式上的廣告訂購了大米，最後卻只是收到一封電子郵件收據，說他們購買了太陽眼鏡。

據共同網報道，永旺集團宣布，將於6月6日開始，在其主要位於城市地區的門市銷售加​​州玫瑰米，4公斤裝售價為2,894日圓（約159港元））。以日本常用的銷售單位5公斤計算，售價為3,618日元（約199港元），比農林水產省計算，5月初超市售賣日本米的平均價格便宜約15%。

永旺表示，出售加州玫瑰米的決定反映了消費者對新品種的興趣。進來由於食用米價格上漲，他們無法再像以前那樣購買國內的大米。

永旺又指，加州種植的中等玫瑰米米質較軟，黏性比日本米低，口感更中性，適合用於製作意大利燴飯（risotto）、燴飯、燉菜和湯。

美國駐日本大使格拉斯（George Glass）表示，永旺銷售美國產大米對美國農民來說是「歷史性的」，因為日本「是一個非常重視大米的國家，在食品質量方面可能是最挑剔的消費者」。