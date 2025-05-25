馬斯克功成身退？　X撰文：24/7專注主業　在會議室過夜睡地板

美國富豪馬斯克（Elon Musk）5月起逐漸淡出特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府團隊和「政府效率部」（DOGE）。他旗下社交平台X（舊稱Twitter）公司在美國俄勒岡州租賃的一處數據中心周六（5月24日）早上發生了火災，導致大量用戶無法訪問X。馬斯克同日發文回應稱，自己已回歸事業、全天24小時工作，並睡在會議室、伺服器機房或工廠裏。



馬斯克周六在X上寫道：「我必須超級關注X、xAI和Tesla（還有下週SpaceX星艦（Starship）的發射），因為我們有關鍵技術正在陸續推出。」

他還表示，本週社交平台X出現的問題證明，公司需要進行重大改進。

作為特朗普忠實的支持者，總統1月20日上任後就讓馬斯克領導DOGE，對聯邦政府進行大規模裁員和預算削減工作。特朗普在社交平台Truth Social上每隔幾天就要提到馬斯克。

美國司法部與馬斯克（Elon Musk，右）領導的政府效率部（DOGE）協調，於4月終止了 300 多項總價值 8.11 億美元（約63億美元）的刑事司法撥款。(Reuters)

美國國際開發署（USAID）、財政部、衛生部等部門都曾遭DOGE裁減。這令美國民眾對馬斯克的不滿情緒持續發酵，許多人上街抗議，殃及馬斯克的電動車品牌Tesla多家工廠和門店。

Tesla今年第一季度業績盈利能力大幅倒退71%，馬斯克4月預告，5月起將減少在DOGE的工作時間。自4月初以來，他也已從特朗普Truth Social貼文中銷聲匿跡。

馬斯克因領導政府效率部（DOGE）進行聯邦削減開支工作，深陷爭議。他擁有的電動車品牌Tesla美國用戶遭到起底、拉斯維加斯車廠被槍擊、縱火。（DOGEQUEST/ X：@MarioNawfal）

2025年3月22日，美國賓夕法尼亞州費城，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk，左）參加NCAA男子摔跤錦標賽時歡迎美國總統特朗普（Donald Trump，右）。（Reuters）

看來馬斯克已經吸取了之前的教訓，回歸他的本業。