馬斯克：未來5年續任Tesla CEO　蓋茨與淫魔富商老友沒資格批評他

全球首富、Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）他周一（5月20日）在多哈出席卡塔爾經濟論壇時表示，自己未來會減少政治捐獻，並承諾在未來5年繼續擔任Tesla的行CEO。他還趁機駁斥另一富豪比爾蓋茨（Bill Gates）指責他「殺害貧窮兒童」的批評，稱其與「淫魔富商」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）友好，根本沒資格評論兒童福利。



馬斯克因支持特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府而引來外界大量負評，路透社稱他去年花了近3億美元（約23.5億港元）支持共和黨陣營。這令Tesla股價一度嚴重下跌，更有多宗針對其車廠和經銷商的抗議活動。但他周一承諾，除非自己去世，否則將在5年內繼續領導Tesla。

微軟創始人比爾蓋茨（Bill Gates）。（路透社）

美國億萬富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）被指在2002年2005年期間，涉嫌與數十名未成年少女發生性行為，並性販賣未成年少女。（GettyImages）

同時，針對微軟（Microsoft）創始人蓋茨8日曾批評他「殺害世上最貧窮的兒童」，馬斯克在論壇上表示：「蓋茨以為自己是誰？敢對兒童福利評頭品足，他可是跟愛潑斯坦走的很近。我可不想讓那傢伙來照顧我的孩子。」

美國富豪愛潑斯坦曾涉嫌強迫未成年少女賣淫，為權貴名流提供性交易。他2019年因性侵少女入獄，後離奇死在牢內。