特朗普大戰哈佛　加拿大總理愛女遭波及　曾為父親站台具大將之風

加拿大媒體報道，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府禁止哈佛大學招收國際生，後者5月23日入稟法院並獲批臨時禁制令。此次風波可能會波及在哈佛就讀的加拿大學生，其中包括總理卡尼（Mark Carney）的女兒、剛完成本科首年課程的克莱奥·卡尼（Cleo Carney）。這位哈佛高材生今年3月還曾在自由黨代表大會上發表講話，介紹當選黨魁的父親，她的台風自信優雅，頗有大將之風。



據《溫哥華港灣》報道，卡尼與妻子、英國經濟學家Diana Fox育有4名子女，2013年卡尼出任英倫銀行（Bank of England）行長時，全家從加拿大搬到倫敦生活。據信女兒克萊奧是在倫敦長大的。

克萊奧卡尼在自由黨大會上介紹父親上台：

今年3月9日，卡尼在黨魁選舉中勝出後，在渥太華自由黨大會上發表講話。但克萊奧率先上台介紹父親：「我的父親是一個堅守承諾的人，他堅定不移地關切那些重要的事情。他專心致志、有原則、風趣且善良......我的父親是一個敢於行動之人。」

克萊奧淡定的發言感染了現場的人，台下傳來陣陣掌聲與歡呼。

致力關注環保和氣候議題：

2025年4月15日，美國麻省劍橋市，人們在哈佛大學（Harvard University）商學院校園內行走。（Reuters）

加拿大《國民郵報》（National Post）報道，克萊奧就讀於哈佛大學的資源效率本科生課程（Resource Efficiency Program），學習重心是可持續發展性。據哈佛官網介紹，她是哈佛大學資源效率計劃的可持續發展代表，負責領導同行推動的可持續發展計劃，以減少廢棄物和能源消耗。

克萊奧也是關注氣候的非盈利組織「藍點研究院」（Bluedot Institute）的董事會成員，同時為其環保媒體Bluedot Living撰寫文章、訪談和食譜。