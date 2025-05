哈佛3國際生投書《華郵》：充滿恐懼惟須發聲　籲美民眾抗特朗普

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)近日高調打壓哈佛大學(Harvard University),禁止其招收國際生的政策在國內外都引起軒然大波。3名就讀於哈佛大學的國際生投書《華盛頓郵報》社論版,題為:《我們是哈佛的國際學生。我們害怕撰寫這篇文章,但我們必須發聲》(We’re international students at Harvard. We’re afraid to write this. But we have to speak up)。三人厲聲譴責特朗普的政策,並向美國民眾作出呼籲,一起站出來抵禦特朗普對言論自由作為美國核心價值的攻擊。



以下為3名哈佛大學國際生的社論原文翻譯:

《我們是哈佛的國際學生。我們害怕撰寫這篇文章,但我們必須發聲》

寫這封信對我們所有人來說都有很大的個人風險。Rumeysa Ozturk(註:塔夫斯大學的土耳其學生因撰寫有關加沙事態社論被特朗普政府拘捕)和Mahmoud Khalil(註:哥倫比亞大學學生因支持巴勒斯坦的言論被特朗普政府拘捕)的遭遇清楚表明,特朗普政府會毫不猶豫地將國際學生從街上抓走,並關進拘留所,只因為他們敢於發聲。惟當我們的社區遭遇攻擊時,我們拒絕保持沉默。我們不能保持沉默。哈佛大學也不能。

2025年4月12日,美國麻省劍橋市,哈佛大學的國際生莫爾登 (Karl Molden,中)在劍橋公園的抗議活動中發表講話,呼籲哈佛大學高層抵制聯邦政府對大學管制的干預。站在他背後的是另外兩名國際生,Leo Gerdén(左)和Abdullah Shahid Sial(右)。(Reuters)

對我們每個人而言,收到哈佛大學錄取通知書的那天可能是我們一生中最幸福的日子。我們正前往一所提供無限機會的大學和國家,前往自由思想和創新的中心。美國和哈佛大學都提供了一些我們在自身國家無法獲得的事物。我們來到這裏,是因為我們熱愛這個國家、熱愛美國的建國價值觀以及它對不同背景人士的開放態度。

現在,我們陷入了白宮和哈佛大學之間的鬥爭。周四(22日),特朗普政府剝奪哈佛大學招收國際學生的資格,這個政權與哈佛大學之間的矛盾正不斷升級。儘管聯邦法官暫時禁止國土安全部撤銷哈佛大學的認證,但如果該命令有效,國際學生(佔本科生總數的四分之一以上)將無法在今年秋季返回校園。像我們一樣的數千名學生的夢想將會破滅。他們來這裏是為了成為醫生、科學家、工程師和教師。如果哈佛無法將全世界最優秀的人才聚集在一起,那麼哈佛將不再是哈佛了。

我們應該都很清楚特朗普總統的策略:他正試圖成為我們大學的教務長。他似乎想決定誰可以被錄取、可以教甚麼課程、哪些教授應該被解僱。無論是反對關稅的經濟學教授或是揭穿反疫苗迷思的醫學研究人員,只要與現任政府意見相左,都可能受到懲罰。在特朗普的世界裏,根本容不下獨立機構。

為此,他把我們這些留學生當作這場專制遊戲中的籌碼。他試圖透過影響我們的前途,來向哈佛施加壓力。

惟特朗普的受害者中也包括美國本身。在美國大學的實驗室、研究中心和教室裏,來自國內外的學生和研究人員攜手工作。驅逐數千人,並阻止其他人來美國學習和進行研究將嚴重影響美國在創新領域的領先地位。

本屆政府造成的不確定性具有極為嚴重的破壞性。即使特朗普政府現在收回成命,或在法庭上敗訴;美國的大學學界也需要很多年才能重新贏得世界各地學生的信任,這些國際生認為自己不受美國政府歡迎,並且不確定他們是否能夠在美國完成學業。

哈佛別無選擇,只能用一切可用的手段去來反擊。特朗普試圖給大學一種錯覺:要麼接受我的一些要求,要麼我將驅逐你們所有的國際學生。但我們知道特朗普是一位非常容易預測的啤牌玩家。如果我們開始讓步——例如交出參與示威的學生名單或解僱教授——他只會變本加厲,提出更多要求。我們別無選擇,只能立即應戰,否則我們將失去獨立自主。

但我們不能獨自進行這場鬥爭。我們需要全美大學和學生的支持,以證明他的恐嚇不會奏效。我們需要國會中的共和黨人(其中許多人都是哈佛大學的畢業生)來反對特朗普的行徑。我們需要所有美國人抵制特朗普對美國核心價值——言論自由的攻擊。

如果我們毫無作為,那將是對我們來到並相信這個國家的理念和價值觀的羞辱。現在,我們比以往任何時候都更需要站出來捍衛它們。

Abdullah Shahid Sial,拉合爾(Lahore),巴基斯坦

Leo Gerdén,斯德哥爾摩,瑞典

Karl Molden, 維也納,奧地利

註:Abdullah Shahid Sial是哈佛大學的二年級學生,也是哈佛大學本科生協會聯合主席。Leo Gerdén是一名大四學生,Karl Molden是一名大二學生,兩人都是「支持自由的學生」(Students for Freedom)組織的聯合創辦人,該組織是一個由國際學生和美國學生組成的聯盟,旨在反對特朗普政府對高等教育的攻擊。

