Nvidia黃仁勛：特朗普再工業化政策充滿遠見

英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勛5月24日表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）推動美國再次工業化計劃是「高瞻遠矚」。



路透社報道，黃仁勛24日在瑞典出席活動，宣布與當地企業合作發展人工智能基建時，談到特朗普的政策。

他指出，美國科技企業在4年前於中國市場仍然非常成功，惟現在競爭對手已經平步青雲，英偉達在當地的市場佔有率流失大約50%。而特朗普有意讓美國科技與英偉達攜手共贏，以及由美國企業向世界各地出售晶片獲利，為美國帶來稅收、投資及設廠。

輝達CEO黃仁勳5月24日在瑞典林雪平大學獲頒榮譽學位。（Stefan Jerrevang/TT News Agency/via REUTERS）

黃仁勛早前稱上屆拜登政府的限制AI晶片出口的做法是失敗，又認為特朗普政府多項再工業化的政策都是充滿遠見，稱在美國製造、確保供應鏈安全，達至製造供應鏈擁有真正韌性等都是非常出色。

而在瑞典的活動上，英偉達將會向電訊器材製造商愛立信（Ericsson）和製藥商阿斯利康（AstraZeneca）等當地企業組成夥伴關係，提供最新一代的AI數據中心平台。該公司在最近數週亦與沙特阿拉伯及阿聯酋宣布類似合作協議。