原屬港鐵旗下　英國西南鐵路公司再收歸國有

港鐵（MTR）擁有3成股份的英國西南鐵路公司（South Western Railway，SWR）在5月25日起再次收歸國有，是工黨政府上台以來，首間成為國營的鐵路公司。



英國廣播公司（BBC）報道，西南鐵路原屬第一集團（First Group）及港鐵擁有，但英國政府去年底宣布不會續約，並將它收歸交通部（DfT）營運，之後成為預計在秋天獲國會通過成立的大英鐵路（Great British Railways，GBR）的一份子。

英國鐵路國有化：圖為2024年12月4日，一列駛往Dorking的西南鐵路（SWR）列車。（Getty Images）

西南鐵路國有化後的首班列車於當地時間25日早上6時14分開出，由倫敦滑鐵盧站（London Waterloo）前往薩里郡（Surrey）的謝珀頓（Shepperton）站，預計交通大臣艾凱迪（Heidi Alexander）會是座上客。

艾凱迪日前到般尼茅夫（Bournemouth）的火車廠參觀時表示，西南鐵路國有化是一個分水嶺時刻，但她沒正面回應鐵路國有化後會否減車費，只強調乘客可以感到「物超所值」。

除了西南鐵路，C2C及Greater Anglia將會於今年較後時間國有化，另外Avanti West Coast、Great Western及Chiltern Railways等7間鐵路公司亦會最遲於2027年底前加入大英鐵路。而TransPennine、Northern and South Eastern（LNER）等四間主要營運商則在上屆保守黨政府轉為國營。

英國政府計劃在2030年底前將英格蘭、蘇格蘭及威爾斯的大部分載客鐵路服務國有化，英國全國鐵路、海路與公路運輸工會（RMT）認為，西南鐵路收歸國有是踏出重要一步和表明拒絕失敗的私有化模式，惟工會同時憂慮政府將工作外判的情況。

另外，港鐵同日亦結束倫敦伊利沙伯線（Elizabeth Line）的營運，由東京地鐵（Tokyo Metro）、Go Ahead Group及住友商事組成合資公司GTS Rail Operations接手。