英國政府應對監獄人滿為患　正考慮化學閹割性罪犯代替監禁

英國正在考慮強制對最嚴重的性罪犯實施化學閹割（chemical castration ），以舒緩監獄人滿為患的問題。



路透社星期四（5月22日）報道，英國工黨政府準備對司法系統進行改革，此前宣布計劃提前釋放更多囚犯，以應對監獄滿員危機。政府官員表示，監獄容納能力方面的壓力可能導致法律和秩序的全面崩潰。

司法大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）公布《獨立量刑審查報告》發現時指，審查建議繼續試行藥物控制性衝動的措施。她正在探索是否有可能強制實施這一方法。

2024年12月2日，英國大法官兼司法大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）在英國倫敦市政廳舉行的年度市長宴會上發表講話。（Reuters）

英格蘭和威爾士監獄中的囚犯人數在去年9月創下新高，政府今年早些時候表明，將使用臨時警察拘留所關押囚犯，緩解壓力。

這份審查報告指出，英國目前的司法量刑過於依賴監禁，應加大對緩刑服務的投入，加強電子監控和監督體系，以減少再犯。

2024年7月12日，英國倫敦，圖為HMP Wandsworth監獄的外景。（Getty）

報告還提議建立一個系統，犯人若在獄中表現良好、遵守規則，可以提前獲釋；一年以下的監禁刑罰，應僅在特殊情況下使用。

主管此次審查的前保守黨司法大臣郭達瑋（David Gauke）指，政府不能只通過建造更多監獄來解決監獄擁擠的問題，而是須要進行更根本的改革。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

